https://ria.ru/20241002/imam-1976044376.html
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области - РИА Новости, 02.10.2024
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта.
2024-10-02T21:44
2024-10-02T21:44
2024-10-02T21:45
курская область
курск
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Несмотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов, волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта. Не смотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются.
2024-10-02T21:44
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PT3M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, курск, видео
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта.
2024-10-02T21:44
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PT3M33S
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта.
Несмотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов, волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются.