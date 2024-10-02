https://ria.ru/20241002/imam-1976044376.html

Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области

Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области - РИА Новости, 02.10.2024

Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области

Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта.

2024-10-02T21:44

2024-10-02T21:44

2024-10-02T21:45

курская область

курск

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Несмотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов, волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются.

курская область

курск

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта. Не смотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются. 2024-10-02T21:44 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, курск, видео