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Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области - РИА Новости, 02.10.2024
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21:44 02.10.2024 (обновлено: 21:45 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/imam-1976044376.html
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области - РИА Новости, 02.10.2024
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта.
2024-10-02T21:44
2024-10-02T21:45
курская область
курск
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Несмотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов, волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются.
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353
60
353
60
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта. Не смотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются.
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курская область, курск, видео
Курская область, Курск
Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области
Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта.
2024-10-02T21:44
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Имам из Курска эвакуирует жителей из опасных районов области

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Имам из Курска Иса Салимсултанов вместе с единомышленниками ежедневно привозит помощь в районы Курской области, приближенные к линии фронта.
Несмотря на опасность атак FPV-дронов и обстрелов, волонтеры эвакуируют людей, которые в этом нуждаются.
 
Курская областьКурск
 
 
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