https://ria.ru/20241002/guardian-1975965747.html

"Единственный вариант". На Западе предложили радикальный план по Украине

"Единственный вариант". На Западе предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 02.10.2024

"Единственный вариант". На Западе предложили радикальный план по Украине

Сокращением поддержки Киева можно избежать очередной вечный конфликт, пишет Guardian. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:21

2024-10-02T15:21

2024-10-02T16:37

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сокращением поддержки Киева можно избежать очередной вечный конфликт, пишет Guardian."Если Украина не готова принять стратегию окончания конфликта в реальные сроки без его опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны", — говорится в материале.Обозреватель напомнил, что Владимир Зеленский до сих пор выступает с нереалистичным планом по возвращению всех потерянных Украиной территорий, не желая предпринять существенные шаги для достижения прекращения огня.Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html

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