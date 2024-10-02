https://ria.ru/20241002/gruziya-1975897257.html

Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 02.10.2024

Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщает администрация главы государства. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:03

2024-10-02T11:03

2024-10-02T11:04

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщает администрация главы государства. "Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и вернула его парламенту",- заявили журналистам в администрации главы государства. При этом в администрации уточнили, что Зурабишвили не наложила вето на закон. Согласно грузинскому законодательству, если президент не подписывает какой-либо закон, то право подписать его через определенное время имеет спикер парламента. Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Чтобы он вступил в силу, его должен был подписать президент. Закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240909/gruziya-1971570645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили