Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 02.10.2024 (обновлено: 11:04 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/gruziya-1975897257.html
Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 02.10.2024
Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщает администрация главы государства. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:03
2024-10-02T11:04
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894129739_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_9cbb5f869610e6b5794828620802ae7c.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщает администрация главы государства. "Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и вернула его парламенту",- заявили журналистам в администрации главы государства. При этом в администрации уточнили, что Зурабишвили не наложила вето на закон. Согласно грузинскому законодательству, если президент не подписывает какой-либо закон, то право подписать его через определенное время имеет спикер парламента. Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Чтобы он вступил в силу, его должен был подписать президент. Закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240909/gruziya-1971570645.html
https://ria.ru/20240905/gruziya-1970660254.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894129739_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_773e09a92a959ca87382465e8d6070b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Глава Грузии Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщает администрация главы государства.
"Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и вернула его парламенту",- заявили журналистам в администрации главы государства.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ*
9 сентября, 12:05
При этом в администрации уточнили, что Зурабишвили не наложила вето на закон. Согласно грузинскому законодательству, если президент не подписывает какой-либо закон, то право подписать его через определенное время имеет спикер парламента.
Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Чтобы он вступил в силу, его должен был подписать президент.
Закон подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Премьер Грузии прокомментировал иски против закона об иноагентах
5 сентября, 00:53
 
В миреГрузияРоссияСаломе Зурабишвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала