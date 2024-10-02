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Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги" - РИА Новости, 02.10.2024
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12:42 02.10.2024 (обновлено: 15:23 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/gosuslugi-1975925022.html
Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги"
Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги" - РИА Новости, 02.10.2024
Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги"
Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры с октября можно через QR-код из личного кабинета на портале... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:42
2024-10-02T15:23
общество
россия
дмитрий григоренко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры с октября можно через QR-код из личного кабинета на портале госуслуг, сообщает пресс-служба правительства РФ. "С октября 2024 года подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры можно по упрощенной схеме. Для этого достаточно воспользоваться QR-кодом из личного кабинета портала госуслуг. Подписано соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что экспериментальная программа по использованию сведений о многодетных семьях, которые содержатся в государственной информсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", началась с предоставления льгот многодетным семьям на посещение учреждений культуры. В будущем программа будет расширена на другие государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг. Например, с использованием QR-кода, сформированного на госуслугах, можно будет получить скидки на железнодорожные и авиабилеты. Для организаций, которые предоставляют льготные услуги при предъявлении гражданами QR-кода, будет разработан механизм автоматизированного учета - открытый программный интерфейс (API). Его тестирование начнется до 1 января 2025 года, уточнили в кабмине. Там отметили, что реализация экспериментальной программы обеспечивается Минкультуры, Минтрудом, Минэкономразвития, Минцифры, Минтрансом, Соцфондом РФ и аналитическим центром при правительстве. "Возможность получить льготы на посещение музея, выставки или парка отдыха, просто нажав на кнопку в смартфоне - это новый шаг по упрощению получения широкого перечня услуг и мер социальной поддержки для многодетных семей. Воспользоваться QR-кодом, который формируется в личном кабинете портала госуслуг, может каждая многодетная семья в любом регионе России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.
https://ria.ru/20240910/gosuslugi-1971763808.html
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общество, россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), социальный навигатор, год семьи
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Социальный навигатор, Год семьи
Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги"

Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы можно через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры с октября можно через QR-код из личного кабинета на портале госуслуг, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"С октября 2024 года подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры можно по упрощенной схеме. Для этого достаточно воспользоваться QR-кодом из личного кабинета портала госуслуг. Подписано соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе рассказали, что экспериментальная программа по использованию сведений о многодетных семьях, которые содержатся в государственной информсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", началась с предоставления льгот многодетным семьям на посещение учреждений культуры. В будущем программа будет расширена на другие государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг. Например, с использованием QR-кода, сформированного на госуслугах, можно будет получить скидки на железнодорожные и авиабилеты.
Для организаций, которые предоставляют льготные услуги при предъявлении гражданами QR-кода, будет разработан механизм автоматизированного учета - открытый программный интерфейс (API). Его тестирование начнется до 1 января 2025 года, уточнили в кабмине.
Там отметили, что реализация экспериментальной программы обеспечивается Минкультуры, Минтрудом, Минэкономразвития, Минцифры, Минтрансом, Соцфондом РФ и аналитическим центром при правительстве.
"Возможность получить льготы на посещение музея, выставки или парка отдыха, просто нажав на кнопку в смартфоне - это новый шаг по упрощению получения широкого перечня услуг и мер социальной поддержки для многодетных семей. Воспользоваться QR-кодом, который формируется в личном кабинете портала госуслуг, может каждая многодетная семья в любом регионе России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Социальный навигаторГод семьи
 
 
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