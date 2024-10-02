https://ria.ru/20241002/gosuslugi-1975925022.html

Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги"

Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги" - РИА Новости, 02.10.2024

Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через "Госуслуги"

Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры с октября можно через QR-код из личного кабинета на портале... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:42

2024-10-02T12:42

2024-10-02T15:23

общество

россия

дмитрий григоренко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

социальный навигатор

год семьи

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры с октября можно через QR-код из личного кабинета на портале госуслуг, сообщает пресс-служба правительства РФ. "С октября 2024 года подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры можно по упрощенной схеме. Для этого достаточно воспользоваться QR-кодом из личного кабинета портала госуслуг. Подписано соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что экспериментальная программа по использованию сведений о многодетных семьях, которые содержатся в государственной информсистеме "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", началась с предоставления льгот многодетным семьям на посещение учреждений культуры. В будущем программа будет расширена на другие государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг. Например, с использованием QR-кода, сформированного на госуслугах, можно будет получить скидки на железнодорожные и авиабилеты. Для организаций, которые предоставляют льготные услуги при предъявлении гражданами QR-кода, будет разработан механизм автоматизированного учета - открытый программный интерфейс (API). Его тестирование начнется до 1 января 2025 года, уточнили в кабмине. Там отметили, что реализация экспериментальной программы обеспечивается Минкультуры, Минтрудом, Минэкономразвития, Минцифры, Минтрансом, Соцфондом РФ и аналитическим центром при правительстве. "Возможность получить льготы на посещение музея, выставки или парка отдыха, просто нажав на кнопку в смартфоне - это новый шаг по упрощению получения широкого перечня услуг и мер социальной поддержки для многодетных семей. Воспользоваться QR-кодом, который формируется в личном кабинете портала госуслуг, может каждая многодетная семья в любом регионе России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.

https://ria.ru/20240910/gosuslugi-1971763808.html

https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), социальный навигатор, год семьи