https://ria.ru/20241002/gosduma-1975941212.html

Госдума обязала букмекеров обеспечить доступ к трансляции соревнований

Госдума обязала букмекеров обеспечить доступ к трансляции соревнований - РИА Новости, 02.10.2024

Госдума обязала букмекеров обеспечить доступ к трансляции соревнований

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий букмекеров обеспечить доступ к видеотрансляции спортивных соревнований, на которые они принимают... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:08

2024-10-02T14:08

2024-10-02T14:34

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий букмекеров обеспечить доступ к видеотрансляции спортивных соревнований, на которые они принимают ставки. Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. В настоящее время организатор азартных игр в тотализаторе обязан обеспечить их участникам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари, в том числе при помощи специального оборудования. Законопроект вводит аналогичную обязанность и при приеме ставок в букмекерской конторе, а также распространяет ее и на интерактивные ставки, принимаемые в таких конторах и тотализаторах. Букмекеры и тотализаторы должны будут обеспечить видеотрансляцию соответствующего спортивного соревнования в режиме реального времени на своем сайте либо разместить ссылку на сайт, обеспечивающий доступ к видеотрансляции. Кроме того, в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок вводится полный запрет на проведение азартных игр с применением компьютерной визуализации. Ранее из этого запрета были некоторые исключения. "Законопроект направлен на пресечение деятельности недобросовестных организаторов спортивных соревнований, которые самостоятельно преобразуют данные о проводимых ими соревнованиях в картинку игрового автомата или поле рулетки, которые получают букмекерские конторы. Говоря простым языком, лицо, пришедшее в букмекерскую контору, чтобы сделать ставку и осуществить игру, видит перед собой не матч - футбольный, волейбольный, в дартс, нарды или еще что бы то ни было, - а видит симуляцию игрового автомата либо... стола рулетки", - пояснил на заседании Госдумы Трембицкий.Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Поскольку трансляции многих спортивных событий являются платными, кабмин предлагает обязать организатора азартной игры не только размещать ссылку на видеотрансляцию, но и уведомлять участников о том, что доступ к ней платный. При этом необходимо уточнить случаи, при которых допускается размещение такой ссылки вместо трансляции события в режиме реального времени, считает правительство.

https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975939826.html

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россия, андрей кутепов, александр трембицкий, госдума рф