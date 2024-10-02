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ГД запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников - РИА Новости, 02.10.2024
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14:01 02.10.2024 (обновлено: 14:24 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975939826.html
ГД запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников
ГД запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников - РИА Новости, 02.10.2024
ГД запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:01
2024-10-02T14:24
россия
андрей кутепов
александр трембицкий
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, должниками по алиментам и гражданами с ограниченной дееспособностью. Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Он запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с лицами, не достигшими 18 лет; ограниченными судом в дееспособности; а также уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов. Граждане до 18 лет и сейчас по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать игорные заведения. "Вместе с тем законодательство РФ не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности для организаторов азартных игр", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В результате молодежи до 18 лет все же удается заключать пари и делать ставки – в основном через интернет, особенно если организатор игры лишь формально соблюдает требование об идентификации участника.При этом организаторам азартных игр предоставляется право требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения правил его посещения и иных требований, установленных законодательством РФ. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кабмин обращает внимание, что документ запрещает участие соответствующих лиц в азартных играх, проводимых лишь в букмекерских конторах и тотализаторах, а в иных игорных заведениях - нет. Профильный комитет Госдумы по экономической полагает, что такой запрет необходимо распространить на участие в азартных играх, проводимых "не только в букмекерских конторах и тотализаторах, но и непосредственно в игорных заведениях". Кроме того, кабмин предлагает распространить предлагаемые ограничения и на лиц, над которыми установлено попечительство в связи их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства. Комитет также считает целесообразным рассмотреть этот вопрос при подготовке законопроекта ко второму чтению. Реализация этих ограничений потребует подключения организаторов азартных игр к государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Они должны будут заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором этой системы, чтобы получать из нее сведения о лицах, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными и находящихся под попечительством. В связи с этим правительство предлагает дополнить законопроект переходными положениями для предоставления организаторам азартных игр времени на заключение таких соглашений и соблюдение технических условий присоединения к системе.
https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html
https://rsport.ria.ru/20241001/bukmekery-1975740180.html
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россия, андрей кутепов, александр трембицкий, госдума рф
Россия, Андрей Кутепов, Александр Трембицкий, Госдума РФ
ГД запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников

ГД в I чтении запретила принимать ставки от несовершеннолетних и должников

© iStock.com / HirurgМужчина делает ставки во время футбольного матча
Мужчина делает ставки во время футбольного матча - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / Hirurg
Мужчина делает ставки во время футбольного матча. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с несовершеннолетними, должниками по алиментам и гражданами с ограниченной дееспособностью.
Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Он запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с лицами, не достигшими 18 лет; ограниченными судом в дееспособности; а также уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов.
Казино - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Госдуму внесли проект о самоограничении на участие в азартных играх
25 июля, 17:50
Граждане до 18 лет и сейчас по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать игорные заведения. "Вместе с тем законодательство РФ не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности для организаторов азартных игр", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В результате молодежи до 18 лет все же удается заключать пари и делать ставки – в основном через интернет, особенно если организатор игры лишь формально соблюдает требование об идентификации участника.
При этом организаторам азартных игр предоставляется право требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения правил его посещения и иных требований, установленных законодательством РФ.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кабмин обращает внимание, что документ запрещает участие соответствующих лиц в азартных играх, проводимых лишь в букмекерских конторах и тотализаторах, а в иных игорных заведениях - нет. Профильный комитет Госдумы по экономической полагает, что такой запрет необходимо распространить на участие в азартных играх, проводимых "не только в букмекерских конторах и тотализаторах, но и непосредственно в игорных заведениях".
Кроме того, кабмин предлагает распространить предлагаемые ограничения и на лиц, над которыми установлено попечительство в связи их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства. Комитет также считает целесообразным рассмотреть этот вопрос при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Реализация этих ограничений потребует подключения организаторов азартных игр к государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Они должны будут заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором этой системы, чтобы получать из нее сведения о лицах, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными и находящихся под попечительством.
В связи с этим правительство предлагает дополнить законопроект переходными положениями для предоставления организаторам азартных игр времени на заключение таких соглашений и соблюдение технических условий присоединения к системе.
Букмекеры - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Минфине рассказали о выручке букмекерских контор
1 октября, 14:56
 
РоссияАндрей КутеповАлександр ТрембицкийГосдума РФ
 
 
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