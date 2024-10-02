https://ria.ru/20241002/gosduma-1975895887.html

Конфликт на Ближнем Востоке затмит Украину, заявили в Госдуме

Конфликт на Ближнем Востоке затмит Украину, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.10.2024

Конфликт на Ближнем Востоке затмит Украину, заявили в Госдуме

Конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:00

2024-10-02T11:00

2024-10-02T11:00

в мире

израиль

иран

ближний восток

дмитрий белик

госдума рф

единая россия

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик ("Единая Россия"). Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. "Для Запада этот конфликт выйдет на первый план, затмив происходящее на Украине, и станет более важным", - сообщил он. По мнению Белика, обстановка на Ближнем Востоке накалена до предела, и действительно есть риск начала если не полномасштабной войны, то серьезного кризиса и гуманитарной катастрофы. "Иран проявлял терпение, но в итоге нанес так называемый удар возмездия, и эти его действия – соответствующий ответ на атаку со стороны Израиля. Убийство лидера "Хезболлы" и вторжение Израиля в Ливан не могли остаться без реакции со стороны Ирана, и она последовала", - отметил депутат Госдумы. И если "маховик конфликта будет раскручен", в него, по словам парламентария, будут втянуты и другие страны, потому противостояние такого масштаба не может быть ограниченным, это все грозит подрывом мировой безопасности. "Сейчас, пока противостояние не набрало обороты, стороны должны прийти к взаимному урегулированию ситуации, это крайне необходимо для сохранения мировой стабильности", - заключил он. Ранее начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20240415/iran-1940209828.html

https://ria.ru/20240414/ataka-1939973977.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975853576.html

израиль

иран

ближний восток

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в мире, израиль, иран, ближний восток, дмитрий белик, госдума рф, единая россия, армия обороны израиля (цахал)