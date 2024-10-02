https://ria.ru/20241002/gosduma-1975849840.html

В Госдуму внесли проект о противодействии незаконной миграции

В Госдуму внесли проект о противодействии незаконной миграции - РИА Новости, 02.10.2024

В Госдуму внесли проект о противодействии незаконной миграции

В Госдуму внесен законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:43

2024-10-02T02:43

2024-10-02T10:54

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом."Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового", - сказано в пояснительной записке к законопроекту."Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции — совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета. Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности предлагается ввести за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышаются санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html

https://ria.ru/20241001/migratsiya-1975833205.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф