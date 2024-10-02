https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html

В Госдуму внесли проект о совершенных нелегальными мигрантами преступлениях

В Госдуму внесли проект о совершенных нелегальными мигрантами преступлениях - РИА Новости, 02.10.2024

В Госдуму внесли проект о совершенных нелегальными мигрантами преступлениях

В Госдуму внесен законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, документ доступен в думской электронной... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:09

2024-10-02T02:09

2024-10-02T11:06

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом."В этой связи законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20241001/volodin-1975835179.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество