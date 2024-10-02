https://ria.ru/20241002/gosduma-1975845707.html

В Госдуму внесли проект об ужесточении штрафов за фиктивную регистрацию

В Госдуму внесли проект об ужесточении штрафов за фиктивную регистрацию - РИА Новости, 02.10.2024

В Госдуму внесли проект об ужесточении штрафов за фиктивную регистрацию

В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан, документ доступен в думской... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:19

2024-10-02T01:19

2024-10-02T11:14

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом."Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, его использование, передачу или сбыт", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное совершение - от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщила, что правительство поддержало пять законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции. Проекты серьезным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Как отметила Яровая, главная задача - сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам.

https://ria.ru/20240930/yarovaya-1975498888.html

https://ria.ru/20240930/pravitelstvo-1975528450.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф