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В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/gosdep-1976056008.html
В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского
В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024
В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского
Предложенный Украиной "план победы" предполагает действия третьих стран, заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:22
2024-10-02T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Предложенный Украиной "план победы" предполагает действия третьих стран, заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. "План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру", - заявил Миллер на брифинге. Он отметил, что не будет раскрывать подробности "плана", предоставив Украине самой говорить о своих инициативах. Владимир Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975437003.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Государственный департамент США
В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского

Госдеп: предложенный Украиной "план победы" предполагает действия третьих стран

© Flickr / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Flickr / NCinDC
Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Предложенный Украиной "план победы" предполагает действия третьих стран, заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.
"План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру", - заявил Миллер на брифинге.
Он отметил, что не будет раскрывать подробности "плана", предоставив Украине самой говорить о своих инициативах.
Владимир Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГосударственный департамент США
 
 
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