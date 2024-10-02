https://ria.ru/20241002/gosdep-1976056008.html

В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского

В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024

В Госдепе прокомментировали "план победы" Зеленского

Предложенный Украиной "план победы" предполагает действия третьих стран, заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:22

2024-10-02T23:22

2024-10-02T23:22

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

владимир зеленский

дмитрий песков

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Предложенный Украиной "план победы" предполагает действия третьих стран, заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер. "План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру", - заявил Миллер на брифинге. Он отметил, что не будет раскрывать подробности "плана", предоставив Украине самой говорить о своих инициативах. Владимир Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975437003.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, государственный департамент сша