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В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 02.10.2024
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:24
2024-10-02T20:24
2024-10-02T20:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооружённых формирований Украины типа "колокольчик". Разбросаны по дороге в сторону посёлка шахты имени Румянцева", - написал мэр. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" артиллерийских снарядах калибром 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975784250.html
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горловка, иван приходько, нато, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, НАТО, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Горловке обнаружили суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Мэр Горловки: в жилмассиве "Солнечный" нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов