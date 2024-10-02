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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в поселке Ртутного комбината в Горловке в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:09
2024-10-02T14:09
2024-10-02T14:30
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в поселке Ртутного комбината в Горловке в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Ртутного комбината со стороны украинских нацистов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Ртутного комбината в Горловке пострадала женщина