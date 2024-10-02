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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 02.10.2024 (обновлено: 14:30 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/gorlovka-1975941549.html
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в поселке Ртутного комбината в Горловке в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:09
2024-10-02T14:30
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в поселке Ртутного комбината в Горловке в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Ртутного комбината со стороны украинских нацистов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле Ртутного комбината в Горловке пострадала женщина

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ поселка Ртутного комбината в Никитовском районе Горловки. 2 октября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Ртутного комбината в Никитовском районе Горловки. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Ртутного комбината в Никитовском районе Горловки. 2 октября 2024
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в поселке Ртутного комбината в Горловке в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела поселка Ртутного комбината со стороны украинских нацистов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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