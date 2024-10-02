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Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков получил срок - РИА Новости, 02.10.2024
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10:35 02.10.2024 (обновлено: 10:50 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/gliskov-1975891435.html
Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков получил срок
Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков получил срок - РИА Новости, 02.10.2024
Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков получил срок
Экс-кандидата в губернаторы Красноярского края, бывшего депутата законодательного собрания Александра Глискова приговорили к 10 годам колонии по обвинению во... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:35
2024-10-02T10:50
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Экс-кандидата в губернаторы Красноярского края, бывшего депутата законодательного собрания Александра Глискова приговорили к 10 годам колонии по обвинению во взяточничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.Глисков был арестован в ноябре 2023 года. Обвинение запрашивало для него 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант в период с марта по май 2017 года выдвинул через посредника требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 миллионов рублей, но получил только 1 миллион."Центральный районный суд огласил приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. И со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Глискова также лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 8 лет.Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году он победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков до апреля 2024 года являлся руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.
https://ria.ru/20241001/marzaev-1975789640.html
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красноярский край, происшествия
Красноярский край, Происшествия
Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков получил срок

Экс-кандидат на пост красноярского главы Глисков получил десять лет за взятку

© Фото : ГЛИСКОВ И КОМАНДА/TelegramАлександр Глисков
Александр Глисков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : ГЛИСКОВ И КОМАНДА/Telegram
Александр Глисков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Экс-кандидата в губернаторы Красноярского края, бывшего депутата законодательного собрания Александра Глискова приговорили к 10 годам колонии по обвинению во взяточничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
Глисков был арестован в ноябре 2023 года. Обвинение запрашивало для него 14 лет колонии строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант в период с марта по май 2017 года выдвинул через посредника требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 миллионов рублей, но получил только 1 миллион.
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"Центральный районный суд огласил приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. И со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Глискова также лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 8 лет.
Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году он победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков до апреля 2024 года являлся руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.
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