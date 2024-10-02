https://ria.ru/20241002/germaniya-1976013213.html

Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии"

Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" - РИА Новости, 02.10.2024

Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет правой партии "Альтернатива для Германии" в настоящее время маловероятен. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:17

2024-10-02T18:17

2024-10-02T18:17

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет правой партии "Альтернатива для Германии" в настоящее время маловероятен. Ранее телеканал Welt сообщил, что как минимум 37 депутатов нижней палаты парламента Германии (бундестага) намерены инициировать обращение в конституционный суд для запрета АдГ. "Когда делаются такие вещи, всё должно быть тщательно подготовлено. Поэтому я думаю, что сейчас это не стоит в повестке", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин, отвечая на вопрос о возможности запрета АдГ. Трансляция велась на сайте правительства Германии. Канцлер также напомнил, что имевшие место в недавнем прошлом попытки запрета политических партий - например, Национал-демократической партии Германии (НДПГ) - оканчивались неудачей. "Необходимо дальнейшее наблюдение со стороны соответствующих органов", - добавил Шольц. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://ria.ru/20240902/sholts-1969899787.html

https://ria.ru/20240923/germaniya-1974237539.html

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в мире, германия, шверин, саксония, олаф шольц, welt