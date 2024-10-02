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Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" - РИА Новости, 02.10.2024
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18:17 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/germaniya-1976013213.html
Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии"
Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" - РИА Новости, 02.10.2024
Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет правой партии "Альтернатива для Германии" в настоящее время маловероятен. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:17
2024-10-02T18:17
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет правой партии "Альтернатива для Германии" в настоящее время маловероятен. Ранее телеканал Welt сообщил, что как минимум 37 депутатов нижней палаты парламента Германии (бундестага) намерены инициировать обращение в конституционный суд для запрета АдГ. "Когда делаются такие вещи, всё должно быть тщательно подготовлено. Поэтому я думаю, что сейчас это не стоит в повестке", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин, отвечая на вопрос о возможности запрета АдГ. Трансляция велась на сайте правительства Германии. Канцлер также напомнил, что имевшие место в недавнем прошлом попытки запрета политических партий - например, Национал-демократической партии Германии (НДПГ) - оканчивались неудачей. "Необходимо дальнейшее наблюдение со стороны соответствующих органов", - добавил Шольц. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20240902/sholts-1969899787.html
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в мире, германия, шверин, саксония, олаф шольц, welt
В мире, Германия, Шверин, Саксония, Олаф Шольц, Welt
Шольц оценил возможность запрета партии "Альтернатива для Германии"

Канцлер ФРГ Шольц: запрет партии "Альтернатива для Германии" маловероятен

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что запрет правой партии "Альтернатива для Германии" в настоящее время маловероятен.
Ранее телеканал Welt сообщил, что как минимум 37 депутатов нижней палаты парламента Германии (бундестага) намерены инициировать обращение в конституционный суд для запрета АдГ.
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"Когда делаются такие вещи, всё должно быть тщательно подготовлено. Поэтому я думаю, что сейчас это не стоит в повестке", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин, отвечая на вопрос о возможности запрета АдГ. Трансляция велась на сайте правительства Германии.
Канцлер также напомнил, что имевшие место в недавнем прошлом попытки запрета политических партий - например, Национал-демократической партии Германии (НДПГ) - оканчивались неудачей.
"Необходимо дальнейшее наблюдение со стороны соответствующих органов", - добавил Шольц.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
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