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Генштаб ВСУ признал превосходство России - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/genshtab-1975885228.html
Генштаб ВСУ признал превосходство России
Генштаб ВСУ признал превосходство России - РИА Новости, 02.10.2024
Генштаб ВСУ признал превосходство России
Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:03
2024-10-02T10:03
специальная военная операция на украине
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донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная. "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook.*Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, facebook
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Facebook
Генштаб ВСУ признал превосходство России

Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook.*
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныFacebook
 
 
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