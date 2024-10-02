https://ria.ru/20241002/genshtab-1975885228.html

Генштаб ВСУ признал превосходство России

Генштаб ВСУ признал превосходство России - РИА Новости, 02.10.2024

Генштаб ВСУ признал превосходство России

Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:03

2024-10-02T10:03

2024-10-02T10:03

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике, отметив, что ситуация для украинских войск сложная. "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook.*Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская

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россия

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2024

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, facebook