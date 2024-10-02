https://ria.ru/20241002/gaza-1975978835.html

ЦАХАЛ нанесла удар по штабу ХАМАС, расположенном в здании школы

ЦАХАЛ нанесла удар по штабу ХАМАС, расположенном в здании школы - РИА Новости, 02.10.2024

ЦАХАЛ нанесла удар по штабу ХАМАС, расположенном в здании школы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в секторе Газа, где располагался штаб палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:07

2024-10-02T16:07

2024-10-02T16:07

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_66bba62dddc7c72d0a688beef7612345.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в секторе Газа, где располагался штаб палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба армии. "ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам, действовавшим в здании школы "Нусейрат" в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, где был штаб ХАМАС. Штаб был расположен в здании, которое ранее служило школой для девочек", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240930/gaza-1975582448.html

https://ria.ru/20240915/zalozhniki-1972834455.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024