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В ФРГ арестовали гражданку Китая за передачу данных о поставках на Украину - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/frg-1976057108.html
В ФРГ арестовали гражданку Китая за передачу данных о поставках на Украину
В ФРГ арестовали гражданку Китая за передачу данных о поставках на Украину - РИА Новости, 02.10.2024
В ФРГ арестовали гражданку Китая за передачу данных о поставках на Украину
Арестованная в Лейпциге по подозрению в работе на китайские спецслужбы гражданка Китая передавала информацию о направляемых в Израиль и на Украину военных... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:31
2024-10-02T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
китай
германия
лейпциг
европарламент
ard
bild
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Арестованная в Лейпциге по подозрению в работе на китайские спецслужбы гражданка Китая передавала информацию о направляемых в Израиль и на Украину военных грузах бывшему сотруднику политика из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), который также подозревается в шпионаже, сообщают телерадиокомпании NDR и WDR. Ранее генеральная прокуратура Германии сообщила об аресте женщины, работавшей в обслуживающей аэропорт Лейпциг/Галле логистической фирме, она подозревается в передаче спецслужбам Китая данных о перевозимых военных грузах и связанных с неназванным немецким оборонным концерном людях. "Яци К., как утверждается,... неоднократно передавала информацию о транспортировке оборонных товаров и лицах, имеющих связи с одной немецкой оборонной компанией, предполагаемому сотруднику китайских спецслужб - а именно Цзянь Г., бывшему сотруднику депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Кра", - говорится в расследовании телерадиокомпаний. Предполагается, что Цзянь Г. мог выступать в роли резидента китайских спецслужб и в том числе при поддержке Яци К. получал информацию о концерне Rheinmetall и поставках немецкого и американского оружия из аэропорта Лейпцига на Украину и в Израиль. В апреле генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от АдГ на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Гуо в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Телеканал ARD сообщил позднее со ссылкой на свои источники, что в 2007 году Цзянь Г. предлагал свои услуги немецкой разведке и ведомству по охране конституции Саксонии, однако обе службы не захотели напрямую с ним сотрудничать. По данным издания Bild, получившего доступ к досье подозреваемого, Цзянь Г. все же предоставлял Германии определенную информацию и несколько лет подряд выполнял функции информатора при ведомстве по охране конституции Саксонии (внутренняя разведка). КНР, в свою очередь, призвала прекратить распространять ложную информацию о так называемом китайском шпионаже и политические манипуляции с целью очернить Китай и оказать на него давление.
https://ria.ru/20241002/perm-1975997650.html
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в мире, китай, германия, лейпциг, европарламент, ard, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Германия, Лейпциг, Европарламент, ARD, Bild
В ФРГ арестовали гражданку Китая за передачу данных о поставках на Украину

NDR: арестованная в Лейпциге гражданка Китая передавала данные о военных грузах

© AP Photo / DPA/ Swen PfortnerВооруженная полиция в Германии
Вооруженная полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / DPA/ Swen Pfortner
Вооруженная полиция в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Арестованная в Лейпциге по подозрению в работе на китайские спецслужбы гражданка Китая передавала информацию о направляемых в Израиль и на Украину военных грузах бывшему сотруднику политика из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), который также подозревается в шпионаже, сообщают телерадиокомпании NDR и WDR.
Ранее генеральная прокуратура Германии сообщила об аресте женщины, работавшей в обслуживающей аэропорт Лейпциг/Галле логистической фирме, она подозревается в передаче спецслужбам Китая данных о перевозимых военных грузах и связанных с неназванным немецким оборонным концерном людях.
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"Яци К., как утверждается,... неоднократно передавала информацию о транспортировке оборонных товаров и лицах, имеющих связи с одной немецкой оборонной компанией, предполагаемому сотруднику китайских спецслужб - а именно Цзянь Г., бывшему сотруднику депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Кра", - говорится в расследовании телерадиокомпаний.
Предполагается, что Цзянь Г. мог выступать в роли резидента китайских спецслужб и в том числе при поддержке Яци К. получал информацию о концерне Rheinmetall и поставках немецкого и американского оружия из аэропорта Лейпцига на Украину и в Израиль.
В апреле генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от АдГ на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Гуо в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.
Телеканал ARD сообщил позднее со ссылкой на свои источники, что в 2007 году Цзянь Г. предлагал свои услуги немецкой разведке и ведомству по охране конституции Саксонии, однако обе службы не захотели напрямую с ним сотрудничать. По данным издания Bild, получившего доступ к досье подозреваемого, Цзянь Г. все же предоставлял Германии определенную информацию и несколько лет подряд выполнял функции информатора при ведомстве по охране конституции Саксонии (внутренняя разведка).
КНР, в свою очередь, призвала прекратить распространять ложную информацию о так называемом китайском шпионаже и политические манипуляции с целью очернить Китай и оказать на него давление.
Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Севастополе задержали женщин за передачу Киеву данных о военных объектах
1 октября, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайГерманияЛейпцигЕвропарламентARDBild
 
 
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