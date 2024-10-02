В ФРГ арестовали гражданку Китая за передачу данных о поставках на Украину
NDR: арестованная в Лейпциге гражданка Китая передавала данные о военных грузах
© AP Photo / DPA/ Swen PfortnerВооруженная полиция в Германии
© AP Photo / DPA/ Swen Pfortner
Вооруженная полиция в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Арестованная в Лейпциге по подозрению в работе на китайские спецслужбы гражданка Китая передавала информацию о направляемых в Израиль и на Украину военных грузах бывшему сотруднику политика из правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), который также подозревается в шпионаже, сообщают телерадиокомпании NDR и WDR.
Ранее генеральная прокуратура Германии сообщила об аресте женщины, работавшей в обслуживающей аэропорт Лейпциг/Галле логистической фирме, она подозревается в передаче спецслужбам Китая данных о перевозимых военных грузах и связанных с неназванным немецким оборонным концерном людях.
"Яци К., как утверждается,... неоднократно передавала информацию о транспортировке оборонных товаров и лицах, имеющих связи с одной немецкой оборонной компанией, предполагаемому сотруднику китайских спецслужб - а именно Цзянь Г., бывшему сотруднику депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Кра", - говорится в расследовании телерадиокомпаний.
Предполагается, что Цзянь Г. мог выступать в роли резидента китайских спецслужб и в том числе при поддержке Яци К. получал информацию о концерне Rheinmetall и поставках немецкого и американского оружия из аэропорта Лейпцига на Украину и в Израиль.
В апреле генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от АдГ на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Гуо в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.
Телеканал ARD сообщил позднее со ссылкой на свои источники, что в 2007 году Цзянь Г. предлагал свои услуги немецкой разведке и ведомству по охране конституции Саксонии, однако обе службы не захотели напрямую с ним сотрудничать. По данным издания Bild, получившего доступ к досье подозреваемого, Цзянь Г. все же предоставлял Германии определенную информацию и несколько лет подряд выполнял функции информатора при ведомстве по охране конституции Саксонии (внутренняя разведка).
КНР, в свою очередь, призвала прекратить распространять ложную информацию о так называемом китайском шпионаже и политические манипуляции с целью очернить Китай и оказать на него давление.