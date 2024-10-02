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Глава фонда горских евреев рассказал, как иудеи будут отмечать Рош а-Шана - РИА Новости, 02.10.2024
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Религия
 
17:21 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/fond-1976003843.html
Глава фонда горских евреев рассказал, как иудеи будут отмечать Рош а-Шана
Глава фонда горских евреев рассказал, как иудеи будут отмечать Рош а-Шана - РИА Новости, 02.10.2024
Глава фонда горских евреев рассказал, как иудеи будут отмечать Рош а-Шана
Во время праздника Рош а-Шана (иудейский Новый год), согласно Торе, необходимо "радоваться перед Богом", радость включает желание не отчаиваться перед лицом... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:21
2024-10-02T17:21
религия
герман захарьяев
рош ха-шана
религия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Во время праздника Рош а-Шана (иудейский Новый год), согласно Торе, необходимо "радоваться перед Богом", радость включает желание не отчаиваться перед лицом невзгод, в этом году иудеи будут радоваться "ответственно и деликатно", заявил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Праздник Рош а-Шана – иудейский Новый год, который в этом году начнется вечером 2 октября и закончится вечером 4 октября. Рош а-Шана открывает цикл осенних праздников, который длится почти целый месяц. Он состоит, помимо Нового года, из Йом Кипура, праздников Суккот и Симхат Тора. "В Торе говорится, что во время Рош а-Шана необходимо "радоваться перед Богом" … Радость включает в себя сильное желание не отчаиваться перед лицом невзгод. Трудности и страдания, естественно, снижают способность человека видеть дальше и понимать, что жизнь может быть другой, если человек решит сделать ее такой. Радость позволяет нам выбраться из депрессии и дает нам возможность поднять голову и не считать себя и свою ситуацию мрачной и безнадежной. В этом году мы будем радоваться, но делать это будем ответственно и деликатно, с пониманием и осознанием сути этой радости", - рассказал Захарьев. Один из наиболее важных иудейских праздников Рош а-Шана – отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей, в 2024 году - со 2 по 4 октября. С Рош а-Шана начинается новый год еврейского календаря, отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы и читать специальные молитвы раскаянья (слихот). По традиции в праздник Рош а-Шана очень важно услышать звук шофара - рога, в который трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое – чтобы и год был таким же. Поэтому на праздничном столе должен присутствовать мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.
https://ria.ru/20241002/rosh_kha-shana--1975501820.html
https://ria.ru/20241002/veruyuschie-1975936084.html
https://ria.ru/20241002/putin-1975884398.html
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герман захарьяев, рош ха-шана, религия
Религия, Герман Захарьяев, Рош Ха-Шана, Религия
Глава фонда горских евреев рассказал, как иудеи будут отмечать Рош а-Шана

Глава СТМЭГИ: иудеи в Рош а-Шана будут радоваться "ответственно и деликатно"

© Фото : фото из личного архива Германа ЗахарьяеваПрезидент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : фото из личного архива Германа Захарьяева
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Во время праздника Рош а-Шана (иудейский Новый год), согласно Торе, необходимо "радоваться перед Богом", радость включает желание не отчаиваться перед лицом невзгод, в этом году иудеи будут радоваться "ответственно и деликатно", заявил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
Праздник Рош а-Шана – иудейский Новый год, который в этом году начнется вечером 2 октября и закончится вечером 4 октября. Рош а-Шана открывает цикл осенних праздников, который длится почти целый месяц. Он состоит, помимо Нового года, из Йом Кипура, праздников Суккот и Симхат Тора.
Празднование Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Рош ха-Шана (еврейский Новый год)
Вчера, 06:59
"В Торе говорится, что во время Рош а-Шана необходимо "радоваться перед Богом" … Радость включает в себя сильное желание не отчаиваться перед лицом невзгод. Трудности и страдания, естественно, снижают способность человека видеть дальше и понимать, что жизнь может быть другой, если человек решит сделать ее такой. Радость позволяет нам выбраться из депрессии и дает нам возможность поднять голову и не считать себя и свою ситуацию мрачной и безнадежной. В этом году мы будем радоваться, но делать это будем ответственно и деликатно, с пониманием и осознанием сути этой радости", - рассказал Захарьев.
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Главный раввин России поздравил верующих с иудейским Новым годом
Вчера, 13:42
Один из наиболее важных иудейских праздников Рош а-Шана – отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей, в 2024 году - со 2 по 4 октября. С Рош а-Шана начинается новый год еврейского календаря, отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы и читать специальные молитвы раскаянья (слихот).
По традиции в праздник Рош а-Шана очень важно услышать звук шофара - рога, в который трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое – чтобы и год был таким же. Поэтому на праздничном столе должен присутствовать мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Вчера, 10:00
 
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