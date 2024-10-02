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Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX - РИА Новости, 02.10.2024
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12:39 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/esg-renking-1975924036.html
Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX
Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX - РИА Новости, 02.10.2024
Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX
Названы победители обновленного рэнкинга компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, сообщает RAEX. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:39
2024-10-02T12:39
россия
raex
фосагро
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Названы победители обновленного рэнкинга компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, сообщает RAEX. Лидером рэнкинга стала компания "ФосАгро", второе место занял "Норильский никель", а третье – компания "АЛРОСА". Также в первую пятерку вошли "КазМунайГаз" и X5 Group. Рэнкинг формируется с 2018 года на основе всестороннего анализа качества управления ESG-рисками и возможностями. В октябре 2024 года RAEX подготовило первый рэнкинг компаний по обновленной методике. В новом списке представлено 80 компаний из России и соседних стран с наилучшими показателями по экологическому, социальному и управленческому факторам.
https://ria.ru/20240916/moskva-1972910451.html
россия
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Артем Смирнов
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россия, raex, фосагро, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
Россия, RAEX, ФосАгро, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)

Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с портфелем
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Названы победители обновленного рэнкинга компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, сообщает RAEX.
Лидером рэнкинга стала компания "ФосАгро", второе место занял "Норильский никель", а третье – компания "АЛРОСА". Также в первую пятерку вошли "КазМунайГаз" и X5 Group.
Рэнкинг формируется с 2018 года на основе всестороннего анализа качества управления ESG-рисками и возможностями. В октябре 2024 года RAEX подготовило первый рэнкинг компаний по обновленной методике. В новом списке представлено 80 компаний из России и соседних стран с наилучшими показателями по экологическому, социальному и управленческому факторам.
Заседание Межведомственной комиссии по вопросам присвоения статусов соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Москва присвоила двум компаниям высшие ESG-статусы
16 сентября, 11:13
 
РоссияRAEXФосАгроESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)
 
 
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