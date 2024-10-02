https://ria.ru/20241002/esg-renking-1975924036.html

Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX

Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX - РИА Новости, 02.10.2024

Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX

Названы победители обновленного рэнкинга компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, сообщает RAEX. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:39

2024-10-02T12:39

2024-10-02T12:39

россия

raex

фосагро

esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Названы победители обновленного рэнкинга компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, сообщает RAEX. Лидером рэнкинга стала компания "ФосАгро", второе место занял "Норильский никель", а третье – компания "АЛРОСА". Также в первую пятерку вошли "КазМунайГаз" и X5 Group. Рэнкинг формируется с 2018 года на основе всестороннего анализа качества управления ESG-рисками и возможностями. В октябре 2024 года RAEX подготовило первый рэнкинг компаний по обновленной методике. В новом списке представлено 80 компаний из России и соседних стран с наилучшими показателями по экологическому, социальному и управленческому факторам.

https://ria.ru/20240916/moskva-1972910451.html

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, raex, фосагро, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)