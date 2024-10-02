https://ria.ru/20241002/esg-renking-1975924036.html
Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX
Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX - РИА Новости, 02.10.2024
Стали известны победители ESG-рэнкинга компаний RAEX
Названы победители обновленного рэнкинга компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, сообщает RAEX. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:39
2024-10-02T12:39
2024-10-02T12:39
россия
raex
фосагро
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Названы победители обновленного рэнкинга компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, сообщает RAEX. Лидером рэнкинга стала компания "ФосАгро", второе место занял "Норильский никель", а третье – компания "АЛРОСА". Также в первую пятерку вошли "КазМунайГаз" и X5 Group. Рэнкинг формируется с 2018 года на основе всестороннего анализа качества управления ESG-рисками и возможностями. В октябре 2024 года RAEX подготовило первый рэнкинг компаний по обновленной методике. В новом списке представлено 80 компаний из России и соседних стран с наилучшими показателями по экологическому, социальному и управленческому факторам.
https://ria.ru/20240916/moskva-1972910451.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, raex, фосагро, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
Россия, RAEX, ФосАгро, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)