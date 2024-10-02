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Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР
Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР - РИА Новости, 02.10.2024
Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР
РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:23
2024-10-02T08:23
2024-10-02T08:23
в мире
россия
китай
игорь моргулов
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Человечество устало от шантажа и давления западных элит. Все больше стран стремятся к стратегической самостоятельности во взаимодействии с независимыми и уважающими себя и друг друга государствами", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Игорь Моргулов
Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР
Посол Моргулов: человечество устало от шантажа и давления западных элит