https://ria.ru/20241002/elity-1975867674.html

Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР

Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР - РИА Новости, 02.10.2024

Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР

РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:23

2024-10-02T08:23

2024-10-02T08:23

в мире

россия

китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Человечество устало от шантажа и давления западных элит. Все больше стран стремятся к стратегической самостоятельности во взаимодействии с независимыми и уважающими себя и друг друга государствами", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, игорь моргулов