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Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР - РИА Новости, 02.10.2024
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08:23 02.10.2024
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Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР
Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР - РИА Новости, 02.10.2024
Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР
РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:23
2024-10-02T08:23
в мире
россия
китай
игорь моргулов
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Человечество устало от шантажа и давления западных элит. Все больше стран стремятся к стратегической самостоятельности во взаимодействии с независимыми и уважающими себя и друг друга государствами", - заявил Моргулов. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html
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в мире, россия, китай, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Игорь Моргулов
Человечество устало от шантажа западных элит, заявил посол в КНР

Посол Моргулов: человечество устало от шантажа и давления западных элит

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. РФ и КНР в ответ на недружественные действия Запада продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"Человечество устало от шантажа и давления западных элит. Все больше стран стремятся к стратегической самостоятельности во взаимодействии с независимыми и уважающими себя и друг друга государствами", - заявил Моргулов.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Посол России рассказал о позиции Китая по первопричине украинского кризиса
03:51
 
В миреРоссияКитайИгорь Моргулов
 
 
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