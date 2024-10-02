https://ria.ru/20241002/ekonomika-1975979842.html
Участники МФФ-2024 обсудят суверенную финансовую систему
Участники МФФ-2024 обсудят суверенную финансовую систему - РИА Новости, 02.10.2024
Участники МФФ-2024 обсудят суверенную финансовую систему
Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:10
2024-10-02T16:10
2024-10-02T16:10
экономика
россия
москва
антон силуанов
эльвира набиуллина
максим орешкин
госдума рф
манеж
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную финансовую систему в период трансформации, в ней примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и глава комитета Госдумы Андрей Макаров, сообщает пресс-служба МФФ. "Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". К участию в сессии приглашены президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин. В качестве модератора сессии приглашён председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров", - говорится в сообщении. "В рамках деловых сессий МФФ-2024 также выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и другие", - отмечается в сообщении. На тематических сессиях участники форума рассмотрят вопросы развития финансового рынка, направления заёмной политики государства, возможности трансграничной торговли, результаты импортозамещения и векторы развития российского алкогольного рынка. Также эксперты обсудят вопросы применения национального режима в сфере закупок, инвестиции в ювелирное искусство и предметы коллекционирования и другие темы. Отдельное внимание будет уделено роли регионов в развитии эффективной и конкурентоспособной экономики, указывается в сообщении. Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших российских компаний и банков, общественные деятели, а также эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы форума - Минфин РФ и правительство Москвы. Московский финансовый форум – это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства РФ и вырабатываются эффективные решения. Впервые МФФ прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию осенних встреч финансистов.
https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941167523.html
https://ria.ru/20240905/tsb-1970684343.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, антон силуанов, эльвира набиуллина, максим орешкин, госдума рф, манеж, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Москва, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Госдума РФ, Манеж, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Участники МФФ-2024 обсудят суверенную финансовую систему
Силуанов, Набиуллина, Орешкин и Макаров примут участие в пленарной сессии МФФ
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную финансовую систему в период трансформации, в ней примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и глава комитета Госдумы Андрей Макаров, сообщает пресс-служба МФФ.
"Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". К участию в сессии приглашены президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин
. В качестве модератора сессии приглашён председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров", - говорится в сообщении.
"В рамках деловых сессий МФФ-2024 также выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников
, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин
, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров
и другие", - отмечается в сообщении.
На тематических сессиях участники форума рассмотрят вопросы развития финансового рынка, направления заёмной политики государства, возможности трансграничной торговли, результаты импортозамещения и векторы развития российского алкогольного рынка. Также эксперты обсудят вопросы применения национального режима в сфере закупок, инвестиции в ювелирное искусство и предметы коллекционирования и другие темы. Отдельное внимание будет уделено роли регионов в развитии эффективной и конкурентоспособной экономики, указывается в сообщении.
Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших российских компаний и банков, общественные деятели, а также эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы форума - Минфин РФ и правительство Москвы.
Московский финансовый форум – это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства РФ и вырабатываются эффективные решения. Впервые МФФ прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию осенних встреч финансистов.