https://ria.ru/20241002/ekonomika-1975979842.html

Участники МФФ-2024 обсудят суверенную финансовую систему

Участники МФФ-2024 обсудят суверенную финансовую систему - РИА Новости, 02.10.2024

Участники МФФ-2024 обсудят суверенную финансовую систему

Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:10

2024-10-02T16:10

2024-10-02T16:10

экономика

россия

москва

антон силуанов

эльвира набиуллина

максим орешкин

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манеж

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники Московского финансового форума (МФФ-2024), который состоится 18 октября в Центральном выставочном зале "Манеж", обсудят на пленарной сессии суверенную финансовую систему в период трансформации, в ней примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и глава комитета Госдумы Андрей Макаров, сообщает пресс-служба МФФ. "Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния". К участию в сессии приглашены президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин. В качестве модератора сессии приглашён председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров", - говорится в сообщении. "В рамках деловых сессий МФФ-2024 также выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и другие", - отмечается в сообщении. На тематических сессиях участники форума рассмотрят вопросы развития финансового рынка, направления заёмной политики государства, возможности трансграничной торговли, результаты импортозамещения и векторы развития российского алкогольного рынка. Также эксперты обсудят вопросы применения национального режима в сфере закупок, инвестиции в ювелирное искусство и предметы коллекционирования и другие темы. Отдельное внимание будет уделено роли регионов в развитии эффективной и конкурентоспособной экономики, указывается в сообщении. Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших российских компаний и банков, общественные деятели, а также эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы форума - Минфин РФ и правительство Москвы. Московский финансовый форум – это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства РФ и вырабатываются эффективные решения. Впервые МФФ прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию осенних встреч финансистов.

https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941167523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, антон силуанов, эльвира набиуллина, максим орешкин, госдума рф, манеж, центральный банк рф (цб рф)