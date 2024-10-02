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Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 02.10.2024 (обновлено: 08:18 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ekipazh-1975862371.html
Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара
Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара - РИА Новости, 02.10.2024
Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара
Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР (противотанковая управляемая ракета) во время поддержки штурма Угледара бойцами группировки "Восток" ВС РФ,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:19
2024-10-02T08:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
бмп-2
угледар
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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР (противотанковая управляемая ракета) во время поддержки штурма Угледара бойцами группировки "Восток" ВС РФ, рассказал РИА Новости боец, участвовавший в штурме, с позывным "Молот", также в распоряжении агентства оказалось видео маневров БМП-2. "Экипаж машины прикрывал действия наших штурмовых групп. После успешного выхода вернулся, ребята заправились и снова отправились в бой. В этот день у них было в общей сложности два выхода", - рассказал собеседник агентства. При этом при высадке десанта по машине начал бить крупнокалиберный пулемет, а также рядом ударило несколько FPV-дронов. "Там все подряд, там FPV, крупнокалиберный пулемет, все подряд. Эти ребята (десант) совершали просто невероятные акты героизма", - рассказал "Молот". Он также отметил, что во время первой высадки десанта БМП-2 пришлось сдать резко сдать назад, когда еще не весь личный состав вышел из машины. Несмотря на резкий маневр БМП-2, бойцы не растерялись и смогли избежать переезда машиной, укрывшись под днищем, и после ее отхода пошли в бой.
https://ria.ru/20241001/voennye-1975639507.html
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БМП увернулся от нескольких ракет ВСУ, прикрывая штурмовиков
БМП-2 увернулся от нескольких ракет ВСУ, прикрывая штурмовиков под Угледаром, видео с манёврами есть в распоряжении РИА Новости.
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безопасность, вооруженные силы рф, бмп-2, угледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, БМП-2, Угледар
Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара

Боец группировки "Восток": экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР (противотанковая управляемая ракета) во время поддержки штурма Угледара бойцами группировки "Восток" ВС РФ, рассказал РИА Новости боец, участвовавший в штурме, с позывным "Молот", также в распоряжении агентства оказалось видео маневров БМП-2.
"Экипаж машины прикрывал действия наших штурмовых групп. После успешного выхода вернулся, ребята заправились и снова отправились в бой. В этот день у них было в общей сложности два выхода", - рассказал собеседник агентства.
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При этом при высадке десанта по машине начал бить крупнокалиберный пулемет, а также рядом ударило несколько FPV-дронов. "Там все подряд, там FPV, крупнокалиберный пулемет, все подряд. Эти ребята (десант) совершали просто невероятные акты героизма", - рассказал "Молот".
Он также отметил, что во время первой высадки десанта БМП-2 пришлось сдать резко сдать назад, когда еще не весь личный состав вышел из машины. Несмотря на резкий маневр БМП-2, бойцы не растерялись и смогли избежать переезда машиной, укрывшись под днищем, и после ее отхода пошли в бой.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФБМП-2Угледар
 
 
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