https://ria.ru/20241002/ekipazh-1975862371.html

Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара

Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара - РИА Новости, 02.10.2024

Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР во время штурма Угледара

Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР (противотанковая управляемая ракета) во время поддержки штурма Угледара бойцами группировки "Восток" ВС РФ,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:19

2024-10-02T07:19

2024-10-02T08:18

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ДОНЕЦК, 2 сен – РИА Новости. Экипаж БМП-2 увернулся от нескольких пусков ПТУР (противотанковая управляемая ракета) во время поддержки штурма Угледара бойцами группировки "Восток" ВС РФ, рассказал РИА Новости боец, участвовавший в штурме, с позывным "Молот", также в распоряжении агентства оказалось видео маневров БМП-2. "Экипаж машины прикрывал действия наших штурмовых групп. После успешного выхода вернулся, ребята заправились и снова отправились в бой. В этот день у них было в общей сложности два выхода", - рассказал собеседник агентства. При этом при высадке десанта по машине начал бить крупнокалиберный пулемет, а также рядом ударило несколько FPV-дронов. "Там все подряд, там FPV, крупнокалиберный пулемет, все подряд. Эти ребята (десант) совершали просто невероятные акты героизма", - рассказал "Молот". Он также отметил, что во время первой высадки десанта БМП-2 пришлось сдать резко сдать назад, когда еще не весь личный состав вышел из машины. Несмотря на резкий маневр БМП-2, бойцы не растерялись и смогли избежать переезда машиной, укрывшись под днищем, и после ее отхода пошли в бой.

https://ria.ru/20241001/voennye-1975639507.html

https://ria.ru/20241002/podpole-1975864583.html

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БМП увернулся от нескольких ракет ВСУ, прикрывая штурмовиков БМП-2 увернулся от нескольких ракет ВСУ, прикрывая штурмовиков под Угледаром, видео с манёврами есть в распоряжении РИА Новости. 2024-10-02T07:19 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, вооруженные силы рф, бмп-2, угледар