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В Египте нашли погребальную камеру времен Среднего царства - РИА Новости, 02.10.2024
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20:14 02.10.2024 (обновлено: 20:33 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/egipet-1976033864.html
В Египте нашли погребальную камеру времен Среднего царства
В Египте нашли погребальную камеру времен Среднего царства - РИА Новости, 02.10.2024
В Египте нашли погребальную камеру времен Среднего царства
Археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры, сообщило министерство туризма и РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:14
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КАИР, 2 окт - РИА Новости. Археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры, сообщило министерство туризма и древностей Египта. "Совместная египетско-немецкая археологическая миссия из университетов Сохага и Берлина обнаружила погребальную камеру женщины... которая была единственной дочерью правителя региона Асьют в правление фараона Сенусерта I (XII династия, XX век до нашей эры)", - говорится в сообщении. Как уточняет министерство, находка была сделана во время работ по археологической очистке некрополя в Асьюте. Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что погребальная камера находилась на глубине приблизительно 15 метров. Он отметил, что в камере было два саркофага, полностью расписанные снаружи и изнутри текстами, которые рассказывают о "путешествии в загробный мир". В заявлении министерства сообщается, что археологи также обнаружили ритуальные сосуды и деревянные статуэтки. По словам Халеда, предварительные исследования черепа женщины и останков ее костей показали, что она скончалась, не дожив до 40 лет, и страдала от врожденной деформации стопы.
https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html
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асьют, египет, берлин (город), в мире
Асьют, Египет, Берлин (город), В мире
В Египте нашли погребальную камеру времен Среднего царства

В Египте археологи обнаружили погребальную камеру времен Среднего царства

© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities of EgyptАрхеологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры
Археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
Археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры
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КАИР, 2 окт - РИА Новости. Археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
"Совместная египетско-немецкая археологическая миссия из университетов Сохага и Берлина обнаружила погребальную камеру женщины... которая была единственной дочерью правителя региона Асьют в правление фараона Сенусерта I (XII династия, XX век до нашей эры)", - говорится в сообщении.
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Как уточняет министерство, находка была сделана во время работ по археологической очистке некрополя в Асьюте.
Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что погребальная камера находилась на глубине приблизительно 15 метров.
Он отметил, что в камере было два саркофага, полностью расписанные снаружи и изнутри текстами, которые рассказывают о "путешествии в загробный мир". В заявлении министерства сообщается, что археологи также обнаружили ритуальные сосуды и деревянные статуэтки.
По словам Халеда, предварительные исследования черепа женщины и останков ее костей показали, что она скончалась, не дожив до 40 лет, и страдала от врожденной деформации стопы.
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