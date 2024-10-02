https://ria.ru/20241002/efimov-1975802496.html

Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София"

Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София" - РИА Новости, 02.10.2024

Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София"

В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:08

2024-10-02T09:08

2024-10-02T09:45

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже существующим от "Делового центра" до "Шелепихи", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Тоннелепроходческий щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции “Звенигородская” на глубине 23 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что после этого щит пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха".Диаметр щита "София" составит 6 метров, говорится в пресс-релизе.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков сообщил, что общая длина перегона между "Звенигородской" и "Шелепихой" составляет 553 метра, сам щит пройдет 349 метров. Еще 204 метра строители пройдут горным способом.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о начале тоннелепроходческого комплекса "София".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы