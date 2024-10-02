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Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София"
Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София" - РИА Новости, 02.10.2024
Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София"
В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:08
2024-10-02T09:08
2024-10-02T09:45
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже существующим от "Делового центра" до "Шелепихи", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Тоннелепроходческий щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции “Звенигородская” на глубине 23 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что после этого щит пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха".Диаметр щита "София" составит 6 метров, говорится в пресс-релизе.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков сообщил, что общая длина перегона между "Звенигородской" и "Шелепихой" составляет 553 метра, сам щит пройдет 349 метров. Еще 204 метра строители пройдут горным способом.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о начале тоннелепроходческого комплекса "София".
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РИА Новости
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже существующим от "Делового центра" до "Шелепихи", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Тоннелепроходческий щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции “Звенигородская” на глубине 23 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что после этого щит пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха".
Диаметр щита "София" составит 6 метров, говорится в пресс-релизе.
В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков сообщил, что общая длина перегона между "Звенигородской" и "Шелепихой" составляет 553 метра, сам щит пройдет 349 метров. Еще 204 метра строители пройдут горным способом.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о начале тоннелепроходческого комплекса "София".