Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София" - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 02.10.2024 (обновлено: 09:45 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/efimov-1975802496.html
Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София"
Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София" - РИА Новости, 02.10.2024
Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София"
В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:08
2024-10-02T09:45
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже существующим от "Делового центра" до "Шелепихи", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Тоннелепроходческий щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции “Звенигородская” на глубине 23 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что после этого щит пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха".Диаметр щита "София" составит 6 метров, говорится в пресс-релизе.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков сообщил, что общая длина перегона между "Звенигородской" и "Шелепихой" составляет 553 метра, сам щит пройдет 349 метров. Еще 204 метра строители пройдут горным способом.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о начале тоннелепроходческого комплекса "София".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в московском метро начал проходку тоннелепроходческий щит "София"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В столице прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро, участок будет интегрирован с уже существующим от "Делового центра" до "Шелепихи", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Тоннелепроходческий щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции “Звенигородская” на глубине 23 метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
© Фото : Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыВ Москве прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро
В Москве прокладывают перегонный тоннель между станциями Звенигородская и Шелепиха Рублево-Архангельской линии метро - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве прокладывают перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро
В сообщении уточняется, что после этого щит пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха".
Диаметр щита "София" составит 6 метров, говорится в пресс-релизе.
В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков сообщил, что общая длина перегона между "Звенигородской" и "Шелепихой" составляет 553 метра, сам щит пройдет 349 метров. Еще 204 метра строители пройдут горным способом.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о начале тоннелепроходческого комплекса "София".
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала