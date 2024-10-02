https://ria.ru/20241002/dtp-1976055008.html
В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека
В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека - РИА Новости, 02.10.2024
В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли и 12 пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области, восемь человек... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:15
2024-10-02T23:15
2024-10-02T23:18
происшествия
белгородская область
ford motor
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли и 12 пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области, восемь человек госпитализированы, сообщили РИА Новости в ЕДДС Новооскольского городского округа."ДТП произошло на повороте села Великомихайловка, на данный момент 4 погибших и 12 пострадали. Семь человек уехали в городскую больницу №2 и один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород", - сказал диспетчер.Он добавил, что у всех пострадавших тяжелая и средняя степень тяжести. Рейсовый автобус Ford следовал по маршруту "Белгород-Алексеевка", он столкнулся с грузовым автомобилем.
https://ria.ru/20241001/kemerovo-1975812898.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, ford motor
Происшествия, Белгородская область, Ford Motor
В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека
В Белгородской области столкнулись автобус и грузовик, погибли четыре человека