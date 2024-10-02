https://ria.ru/20241002/dtp-1976055008.html

В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека

В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека - РИА Новости, 02.10.2024

В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 12 пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области, восемь человек... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:15

2024-10-02T23:15

2024-10-02T23:18

происшествия

белгородская область

ford motor

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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли и 12 пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области, восемь человек госпитализированы, сообщили РИА Новости в ЕДДС Новооскольского городского округа."ДТП произошло на повороте села Великомихайловка, на данный момент 4 погибших и 12 пострадали. Семь человек уехали в городскую больницу №2 и один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород", - сказал диспетчер.Он добавил, что у всех пострадавших тяжелая и средняя степень тяжести. Рейсовый автобус Ford следовал по маршруту "Белгород-Алексеевка", он столкнулся с грузовым автомобилем.

https://ria.ru/20241001/kemerovo-1975812898.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, ford motor