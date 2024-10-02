https://ria.ru/20241002/dtp-1976003484.html

В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами

В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 02.10.2024

В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами

Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:20

2024-10-02T17:20

2024-10-02T17:20

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла в среду днем на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе. "Двадцатидвухлетний водитель, управляя автомобилем Infiniti, при перестроении вправо не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 33-летней женщины, с последующим столкновением со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo, с последующим столкновением с автомобилем Toyota под управлением 44-летнего водителя", – говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое пассажиров, в том числе беременная женщина, направлены в больницу в тяжелом состоянии. По факту аварии организована проверка, заключило ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп