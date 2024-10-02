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В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 02.10.2024
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17:20 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dtp-1976003484.html
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 02.10.2024
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами
Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:20
2024-10-02T17:20
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла в среду днем на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе. "Двадцатидвухлетний водитель, управляя автомобилем Infiniti, при перестроении вправо не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 33-летней женщины, с последующим столкновением со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo, с последующим столкновением с автомобилем Toyota под управлением 44-летнего водителя", – говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое пассажиров, в том числе беременная женщина, направлены в больницу в тяжелом состоянии. По факту аварии организована проверка, заключило ведомство.
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происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами

Легковушка столкнулась с тремя машинами в Петербурге, три человека пострадали

© Фото : Петербургская полиция/TelegramМесто ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
Место ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Место ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла в среду днем на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе.
© Фото : Петербургская полиция/TelegramМесто ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
Место ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Место ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
"Двадцатидвухлетний водитель, управляя автомобилем Infiniti, при перестроении вправо не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 33-летней женщины, с последующим столкновением со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo, с последующим столкновением с автомобилем Toyota под управлением 44-летнего водителя", – говорится в сообщении.
Как уточняет полиция, в результате ДТП водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое пассажиров, в том числе беременная женщина, направлены в больницу в тяжелом состоянии.
По факту аварии организована проверка, заключило ведомство.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТП
 
 
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