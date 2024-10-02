https://ria.ru/20241002/dtp-1976003484.html
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 02.10.2024
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами
Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:20
2024-10-02T17:20
2024-10-02T17:20
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976002404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30fca414980c7ce1f855679cfc8437c9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла в среду днем на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе. "Двадцатидвухлетний водитель, управляя автомобилем Infiniti, при перестроении вправо не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 33-летней женщины, с последующим столкновением со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo, с последующим столкновением с автомобилем Toyota под управлением 44-летнего водителя", – говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое пассажиров, в том числе беременная женщина, направлены в больницу в тяжелом состоянии. По факту аварии организована проверка, заключило ведомство.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976002404_0:0:1133:849_1920x0_80_0_0_5259c363899cd096d3cc7416274ad121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В Петербурге госпитализировали троих человек после ДТП с четырьмя машинами
Легковушка столкнулась с тремя машинами в Петербурге, три человека пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости.
Автомобиль Infiniti последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, водитель и пассажиры легковушки госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале
.
По данным ведомства, авария произошла в среду днем на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе.
"Двадцатидвухлетний водитель, управляя автомобилем Infiniti, при перестроении вправо не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 33-летней женщины, с последующим столкновением со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo, с последующим столкновением с автомобилем Toyota под управлением 44-летнего водителя", – говорится в сообщении.
Как уточняет полиция, в результате ДТП водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, двое пассажиров, в том числе беременная женщина, направлены в больницу в тяжелом состоянии.
По факту аварии организована проверка, заключило ведомство.