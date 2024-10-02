Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 02.10.2024 (обновлено: 16:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/dtp-1975977093.html
На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей
На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей - РИА Новости, 02.10.2024
На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей
Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Краснокамск, три человека пострадали, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:59
2024-10-02T16:05
происшествия
авто
пермь
краснокамск
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
пермская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975977826_0:91:1038:675_1920x0_80_0_0_9da8f71d67c0c7a98639b0d8816448fd.jpg
ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Краснокамск, три человека пострадали, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в среду утром на участке дороги вблизи Красавинского моста в Перми грузовой автомобиль MAN врезался в автомобиль LADA Granta. Предварительно, авария произошла из-за того, что 37-летний водитель большегруза не выбрал безопасную скорость, что спровоцировало массовое ДТП с участием еще девяти авто. "На автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло ДТП с участием 11 автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводятся проверки", - говорится в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции. На видео с места аварии видны несколько легковых автомобилей с искореженными кузовами. Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторов на участке дороги, где произошло ДТП, нет.
https://ria.ru/20240914/avariya-1972762503.html
https://ria.ru/20240926/dtp-1974958028.html
пермь
краснокамск
пермская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975977826_76:0:976:675_1920x0_80_0_0_bdee7c64c3cd8511a9aeed83cebbe1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, пермь, краснокамск, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, пермская область
Происшествия, Авто, Пермь, Краснокамск, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Пермская область
На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей

На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись 11 автомобилей, три человека пострадали

© Госавтоинспекция Пермского краяДТП на трассе Пермь-Краснокамск
ДТП на трассе Пермь-Краснокамск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Госавтоинспекция Пермского края
ДТП на трассе Пермь-Краснокамск
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Краснокамск, три человека пострадали, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в среду утром на участке дороги вблизи Красавинского моста в Перми грузовой автомобиль MAN врезался в автомобиль LADA Granta. Предварительно, авария произошла из-за того, что 37-летний водитель большегруза не выбрал безопасную скорость, что спровоцировало массовое ДТП с участием еще девяти авто.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В Пермском крае грузовик врезался в автобус с пассажирами
14 сентября, 23:17
«
"На автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло ДТП с участием 11 автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводятся проверки", - говорится в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.
На видео с места аварии видны несколько легковых автомобилей с искореженными кузовами.
Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторов на участке дороги, где произошло ДТП, нет.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом
26 сентября, 22:52
 
ПроисшествияАвтоПермьКраснокамскСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомПермская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала