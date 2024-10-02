https://ria.ru/20241002/dtp-1975977093.html

На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей

На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей - РИА Новости, 02.10.2024

На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей

Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Краснокамск, три человека пострадали, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:59

2024-10-02T15:59

2024-10-02T16:05

происшествия

авто

пермь

краснокамск

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

пермская область

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ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Краснокамск, три человека пострадали, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в среду утром на участке дороги вблизи Красавинского моста в Перми грузовой автомобиль MAN врезался в автомобиль LADA Granta. Предварительно, авария произошла из-за того, что 37-летний водитель большегруза не выбрал безопасную скорость, что спровоцировало массовое ДТП с участием еще девяти авто. "На автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло ДТП с участием 11 автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводятся проверки", - говорится в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции. На видео с места аварии видны несколько легковых автомобилей с искореженными кузовами. Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторов на участке дороги, где произошло ДТП, нет.

https://ria.ru/20240914/avariya-1972762503.html

https://ria.ru/20240926/dtp-1974958028.html

пермь

краснокамск

пермская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, пермь, краснокамск, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, пермская область