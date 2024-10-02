На трассе в Пермской области столкнулись 11 автомобилей
На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись 11 автомобилей, три человека пострадали
© Госавтоинспекция Пермского краяДТП на трассе Пермь-Краснокамск
© Госавтоинспекция Пермского края
ДТП на трассе Пермь-Краснокамск
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ПЕРМЬ, 2 окт - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь-Краснокамск, три человека пострадали, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в среду утром на участке дороги вблизи Красавинского моста в Перми грузовой автомобиль MAN врезался в автомобиль LADA Granta. Предварительно, авария произошла из-за того, что 37-летний водитель большегруза не выбрал безопасную скорость, что спровоцировало массовое ДТП с участием еще девяти авто.
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"На автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло ДТП с участием 11 автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводятся проверки", - говорится в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.
На видео с места аварии видны несколько легковых автомобилей с искореженными кузовами.
Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторов на участке дороги, где произошло ДТП, нет.
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