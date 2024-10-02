https://ria.ru/20241002/dtp-1975851742.html

В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП

В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП - РИА Новости, 02.10.2024

В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП

Уголовное дело возбуждено в Дагестане после гибели женщины и двух ее детей в результате ДТП, виновник происшествия задержан, сообщила пресс-служба следственного РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:35

2024-10-02T03:35

2024-10-02T03:35

происшествия

россия

карабудахкентский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане после гибели женщины и двух ее детей в результате ДТП, виновник происшествия задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник в Карабудахкентском районе местный житель за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, касательно столкнулся с "Газелью" и, потеряв управление, наехал на 30-летнюю женщину и двух ее детей 6 и 8 лет, стоявших на обочине дороги. Все трое скончались в больнице. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20241001/gosduma-1975649275.html

россия

карабудахкентский район

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происшествия, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф)