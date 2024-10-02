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В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП - РИА Новости, 02.10.2024
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03:35 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dtp-1975851742.html
В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП
В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП - РИА Новости, 02.10.2024
В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП
Уголовное дело возбуждено в Дагестане после гибели женщины и двух ее детей в результате ДТП, виновник происшествия задержан, сообщила пресс-служба следственного РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:35
2024-10-02T03:35
происшествия
россия
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане после гибели женщины и двух ее детей в результате ДТП, виновник происшествия задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник в Карабудахкентском районе местный житель за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, касательно столкнулся с "Газелью" и, потеряв управление, наехал на 30-летнюю женщину и двух ее детей 6 и 8 лет, стоявших на обочине дороги. Все трое скончались в больнице. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20241001/gosduma-1975649275.html
россия
карабудахкентский район
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происшествия, россия, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми в ДТП

Республиканский СК: виновник гибели женщины и двух детей задержан

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане после гибели женщины и двух ее детей в результате ДТП, виновник происшествия задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник в Карабудахкентском районе местный житель за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, касательно столкнулся с "Газелью" и, потеряв управление, наехал на 30-летнюю женщину и двух ее детей 6 и 8 лет, стоявших на обочине дороги. Все трое скончались в больнице.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)… Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
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ПроисшествияРоссияКарабудахкентский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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