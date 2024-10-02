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В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль - РИА Новости, 02.10.2024
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23:59 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dron-1976059845.html
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль
Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, ранен мирный житель, ему оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:59
2024-10-02T23:59
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, ранен мирный житель, ему оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль

Гладков: в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, ранен мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, ранен мирный житель, ему оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
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