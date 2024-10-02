https://ria.ru/20241002/dron-1976059845.html
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль
Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, ранен мирный житель, ему оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:59
2024-10-02T23:59
2024-10-02T23:59
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, ранен мирный житель, ему оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль
Гладков: в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, ранен мирный житель