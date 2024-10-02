https://ria.ru/20241002/dron-1976059845.html

В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль

В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль - РИА Новости, 02.10.2024

В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль

Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, ранен мирный житель, ему оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:59

2024-10-02T23:59

2024-10-02T23:59

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области, ранен мирный житель, ему оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html

белгородская область

белгородский район

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков