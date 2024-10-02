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В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ
При атаке дрона ВСУ по белгородскому селу Тишанка получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:53
2024-10-02T03:53
2024-10-02T09:51
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ по белгородскому селу Тишанка получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района. Ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу", — написал он. В селе в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля.Сейчас информация о последствиях удара уточняется, власти проведут обход в светлое время суток, добавил Гладков.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975776602.html
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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ
Гладков: два человека ранены при атаке дрона ВСУ на белгородское село Тишанка