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В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:53 02.10.2024 (обновлено: 09:51 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/dron-1975853016.html
В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ
При атаке дрона ВСУ по белгородскому селу Тишанка получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:53
2024-10-02T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ по белгородскому селу Тишанка получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района. Ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу", — написал он. В селе в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля.Сейчас информация о последствиях удара уточняется, власти проведут обход в светлое время суток, добавил Гладков.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975776602.html
белгородская область
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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ

Гладков: два человека ранены при атаке дрона ВСУ на белгородское село Тишанка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ по белгородскому селу Тишанка получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района. Ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу", — написал он.
В селе в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля.
Сейчас информация о последствиях удара уточняется, власти проведут обход в светлое время суток, добавил Гладков.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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