https://ria.ru/20241002/dolina-1975937472.html

Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста

Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста - РИА Новости, 02.10.2024

Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста

Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:48

2024-10-02T13:48

2024-10-02T13:48

происшествия

москва

лариса долина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.

https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html

https://ria.ru/20240910/kurer-1971739939.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, лариса долина