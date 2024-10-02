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Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста - РИА Новости, 02.10.2024
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13:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dolina-1975937472.html
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста - РИА Новости, 02.10.2024
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста
Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:48
2024-10-02T13:48
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.
https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html
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происшествия, москва, лариса долина
Происшествия, Москва, Лариса Долина
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста

Курьер Цырульникова, забравшая деньги у Долиной, обжаловала продление ареста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Долина рассказала, как идет следствие по делу о мошенничестве
7 сентября, 15:22
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.
Анжела Цырульникова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Курьер, получившая деньги Долиной, просила отпустить ее из СИЗО
10 сентября, 07:56
 
ПроисшествияМоскваЛариса Долина
 
 
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