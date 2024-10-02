https://ria.ru/20241002/dolina-1975937472.html
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста - РИА Новости, 02.10.2024
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста
Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:48
2024-10-02T13:48
2024-10-02T13:48
происшествия
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лариса долина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.
https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html
https://ria.ru/20240910/kurer-1971739939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, лариса долина
Происшествия, Москва, Лариса Долина
Курьер, забравшая деньги у Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста
Курьер Цырульникова, забравшая деньги у Долиной, обжаловала продление ареста
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у оказавшейся жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов.
По информации прокуратуры Москвы
, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.