https://ria.ru/20241002/dobrynin-1975991505.html
Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище
Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.10.2024
Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "алле звезд", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:37
2024-10-02T16:37
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "алле звезд", сообщил РИА Новости источник в окружении композитора. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Вячеслава Добрынина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой "алле звезд", - сообщил собеседник агентства. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
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россия, москва, вячеслав добрынин, алла пугачева, михаил боярский
Россия, Москва, Вячеслав Добрынин, Алла Пугачева, Михаил Боярский
Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Вячеслава Добрынина похоронят на "алле звезд" в Москве