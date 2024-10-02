https://ria.ru/20241002/dnr-1975869715.html

В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами

В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами - РИА Новости, 02.10.2024

В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами

Схрон, в котором находилось около 400 гранат и выстрелов к гранатомету и более 35 тысяч патронов, обнаружен в Тельмановском районе ДНР, причастные к его... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:47

2024-10-02T08:47

2024-10-02T08:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Схрон, в котором находилось около 400 гранат и выстрелов к гранатомету и более 35 тысяч патронов, обнаружен в Тельмановском районе ДНР, причастные к его заготовке лица устанавливаются, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Росгвардии и военной комендатуры в Тельмановском районе обнаружен схрон со взрывными устройствами и боеприпасами", - написал Пушилин. Он уточнил, что всего было изъято два ручных гранатомета, 161 выстрел к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию. Пушилин отметил, что оперативники УФСБ проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к заготовке схрона.

https://ria.ru/20241001/prigovor-1975756613.html

https://ria.ru/20240508/skhron-1944573497.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия