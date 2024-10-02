https://ria.ru/20241002/dnr-1975869715.html
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами - РИА Новости, 02.10.2024
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами
Схрон, в котором находилось около 400 гранат и выстрелов к гранатомету и более 35 тысяч патронов, обнаружен в Тельмановском районе ДНР, причастные к его... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:47
2024-10-02T08:47
2024-10-02T08:47
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Схрон, в котором находилось около 400 гранат и выстрелов к гранатомету и более 35 тысяч патронов, обнаружен в Тельмановском районе ДНР, причастные к его заготовке лица устанавливаются, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Росгвардии и военной комендатуры в Тельмановском районе обнаружен схрон со взрывными устройствами и боеприпасами", - написал Пушилин. Он уточнил, что всего было изъято два ручных гранатомета, 161 выстрел к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию. Пушилин отметил, что оперативники УФСБ проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к заготовке схрона.
https://ria.ru/20241001/prigovor-1975756613.html
https://ria.ru/20240508/skhron-1944573497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами
В ДНР нашли схрон с 400 гранатами и патронами