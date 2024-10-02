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В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dnr-1975869715.html
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами - РИА Новости, 02.10.2024
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами
Схрон, в котором находилось около 400 гранат и выстрелов к гранатомету и более 35 тысяч патронов, обнаружен в Тельмановском районе ДНР, причастные к его... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:47
2024-10-02T08:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Схрон, в котором находилось около 400 гранат и выстрелов к гранатомету и более 35 тысяч патронов, обнаружен в Тельмановском районе ДНР, причастные к его заготовке лица устанавливаются, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Росгвардии и военной комендатуры в Тельмановском районе обнаружен схрон со взрывными устройствами и боеприпасами", - написал Пушилин. Он уточнил, что всего было изъято два ручных гранатомета, 161 выстрел к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию. Пушилин отметил, что оперативники УФСБ проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к заготовке схрона.
https://ria.ru/20241001/prigovor-1975756613.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В ДНР нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами

В ДНР нашли схрон с 400 гранатами и патронами

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Схрон, в котором находилось около 400 гранат и выстрелов к гранатомету и более 35 тысяч патронов, обнаружен в Тельмановском районе ДНР, причастные к его заготовке лица устанавливаются, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Росгвардии и военной комендатуры в Тельмановском районе обнаружен схрон со взрывными устройствами и боеприпасами", - написал Пушилин.
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Он уточнил, что всего было изъято два ручных гранатомета, 161 выстрел к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Пушилин отметил, что оперативники УФСБ проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к заготовке схрона.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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