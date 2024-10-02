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Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления ВСУ

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления ВСУ

Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки "Днепр" уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:13

2024-10-02T05:13

2024-10-02T05:13

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки "Днепр" уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. "Десантники-артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских систем ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника. Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ. По данным разведки расчеты 152-мм орудия "Мста-Б" ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 152-мм артиллерийского орудия "Мста-Б" отдельного артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" при уничтожении артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. "Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание. Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу", - отметили там.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф