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В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья - РИА Новости, 02.10.2024
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14:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/derevya-1975944423.html
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья - РИА Новости, 02.10.2024
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья
Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:22
2024-10-02T14:22
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в пресс-службе сада. "В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение шоколадных деревьев! Это удивительное явление можно увидеть в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками... В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год, начиная с 5-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе. В Ботаническом саде рассказали, что особенность этих деревьев в том, что цветки и плоды какао крепятся прямо к стволу, а не к ветвям, это называется каулифлорией. Количество плодов напрямую зависит от количества опыленных цветков. "Процесс искусственного опыления шоколадного дерева выглядит так: пыльца с одного цветка переносится на рыльце другого при помощи кисточки. Крупные плоды какао похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец. Внутри каждого плода - от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью. Их используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада", - уточнили в пресс-службе. В "Аптекарском огороде" отметили, что сейчас в их коллекции три какао-дерева, а самому зрелому - свыше 18 лет.
https://ria.ru/20240905/tsvety-1791728879.html
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общество, москва
Общество, Москва
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья

В Викторной оранжерее "Аптекарского огорода" зацвели шоколадные деревья

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramЦветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Цветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее Ботанического сада МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Цветение шоколадных деревьев в Викторной оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в пресс-службе сада.
"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение шоколадных деревьев! Это удивительное явление можно увидеть в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками... В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год, начиная с 5-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе.
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В Ботаническом саде рассказали, что особенность этих деревьев в том, что цветки и плоды какао крепятся прямо к стволу, а не к ветвям, это называется каулифлорией. Количество плодов напрямую зависит от количества опыленных цветков.
"Процесс искусственного опыления шоколадного дерева выглядит так: пыльца с одного цветка переносится на рыльце другого при помощи кисточки. Крупные плоды какао похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец. Внутри каждого плода - от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью. Их используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада", - уточнили в пресс-службе.
В "Аптекарском огороде" отметили, что сейчас в их коллекции три какао-дерева, а самому зрелому - свыше 18 лет.
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