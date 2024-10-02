https://ria.ru/20241002/derevya-1975944423.html
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья - РИА Новости, 02.10.2024
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья
Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:22
2024-10-02T14:22
2024-10-02T14:22
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975943892_0:573:960:1113_1920x0_80_0_0_0c4a93e9810ae3b72cb3895b2f047c29.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в пресс-службе сада. "В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение шоколадных деревьев! Это удивительное явление можно увидеть в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками... В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год, начиная с 5-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе. В Ботаническом саде рассказали, что особенность этих деревьев в том, что цветки и плоды какао крепятся прямо к стволу, а не к ветвям, это называется каулифлорией. Количество плодов напрямую зависит от количества опыленных цветков. "Процесс искусственного опыления шоколадного дерева выглядит так: пыльца с одного цветка переносится на рыльце другого при помощи кисточки. Крупные плоды какао похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец. Внутри каждого плода - от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью. Их используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада", - уточнили в пресс-службе. В "Аптекарском огороде" отметили, что сейчас в их коллекции три какао-дерева, а самому зрелому - свыше 18 лет.
https://ria.ru/20240905/tsvety-1791728879.html
https://ria.ru/20240709/cherepakhi-1958458436.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975943892_0:539:960:1259_1920x0_80_0_0_09c836ccb3c03c72faeeeb9ace768386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья
В Викторной оранжерее "Аптекарского огорода" зацвели шоколадные деревья
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в пресс-службе сада.
"В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение шоколадных деревьев! Это удивительное явление можно увидеть в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками... В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год, начиная с 5-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе.
В Ботаническом саде рассказали, что особенность этих деревьев в том, что цветки и плоды какао крепятся прямо к стволу, а не к ветвям, это называется каулифлорией. Количество плодов напрямую зависит от количества опыленных цветков.
"Процесс искусственного опыления шоколадного дерева выглядит так: пыльца с одного цветка переносится на рыльце другого при помощи кисточки. Крупные плоды какао похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец. Внутри каждого плода - от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью. Их используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада", - уточнили в пресс-службе.
В "Аптекарском огороде" отметили, что сейчас в их коллекции три какао-дерева, а самому зрелому - свыше 18 лет.