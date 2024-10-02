https://ria.ru/20241002/derevya-1975944423.html

В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья

В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья - РИА Новости, 02.10.2024

В московском "Аптекарском огороде" зацвели шоколадные деревья

Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:22

2024-10-02T14:22

2024-10-02T14:22

общество

москва

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Цветение шоколадных деревьев началось в Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", их можно увидеть в Викторной оранжерее, сообщили журналистам в пресс-службе сада. "В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение шоколадных деревьев! Это удивительное явление можно увидеть в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками... В благоприятных условиях какао плодоносит круглый год, начиная с 5-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе. В Ботаническом саде рассказали, что особенность этих деревьев в том, что цветки и плоды какао крепятся прямо к стволу, а не к ветвям, это называется каулифлорией. Количество плодов напрямую зависит от количества опыленных цветков. "Процесс искусственного опыления шоколадного дерева выглядит так: пыльца с одного цветка переносится на рыльце другого при помощи кисточки. Крупные плоды какао похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец. Внутри каждого плода - от 20 до 60 какао-бобов, окруженных светлой мякотью. Их используют для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада", - уточнили в пресс-службе. В "Аптекарском огороде" отметили, что сейчас в их коллекции три какао-дерева, а самому зрелому - свыше 18 лет.

https://ria.ru/20240905/tsvety-1791728879.html

https://ria.ru/20240709/cherepakhi-1958458436.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва