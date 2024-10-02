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СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex - РИА Новости, 02.10.2024
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15:42 02.10.2024 (обновлено: 16:54 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/delo-1975970878.html
СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex
СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex - РИА Новости, 02.10.2024
СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex
Следователи возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:42
2024-10-02T16:54
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
светлана петренко
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex", — сказала она.Подозреваемым вменяют следующие статьи Уголовного кодекса: По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в банковской сфере, создали преступное сообщество. Они разработали анонимную платежную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса. С их помощью подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют и криптовалют, доставке и приему наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.В ведомстве отметили, что за 2023 год оборот поступивших средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей. Сами фигуранты дела заработали на этом 3,7 миллиарда рублей.В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк уточнила, что злоумышленники выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет.Сотрудники правоохранительных органов провели 148 обысков в 14 российских регионах. В Москву доставляют 96 подозреваемых, с ними проводят необходимые следственные действия.
https://ria.ru/20240913/moshenniki-1972410059.html
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Деньги и Cybertruck, найденные при обыске создателей криптовалютной биржи Cryptex
При обысках у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex нашли много денег и Cybertruck. Видео опубликовал СК.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, светлана петренко
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Светлана Петренко
СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex

СК России возбудил дело в отношении создателей системы UAPS и биржи Cryptex

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
«
"В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex", — сказала она.
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Подозреваемым вменяют следующие статьи Уголовного кодекса:
  • организация преступного сообщества и участие в нем;
  • неправомерный доступ к компьютерной информации;
  • неправомерный оборот средств платежей;
  • незаконная банковская деятельность.
По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в банковской сфере, создали преступное сообщество. Они разработали анонимную платежную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса. С их помощью подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют и криптовалют, доставке и приему наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.
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В ведомстве отметили, что за 2023 год оборот поступивших средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей. Сами фигуранты дела заработали на этом 3,7 миллиарда рублей.
В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк уточнила, что злоумышленники выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет.
Сотрудники правоохранительных органов провели 148 обысков в 14 российских регионах. В Москву доставляют 96 подозреваемых, с ними проводят необходимые следственные действия.
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