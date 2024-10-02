https://ria.ru/20241002/delo-1975970878.html

СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex

СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex - РИА Новости, 02.10.2024

СК возбудил уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex

Следователи возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:42

2024-10-02T15:42

2024-10-02T16:54

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

светлана петренко

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex", — сказала она.Подозреваемым вменяют следующие статьи Уголовного кодекса: По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в банковской сфере, создали преступное сообщество. Они разработали анонимную платежную систему UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса. С их помощью подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют и криптовалют, доставке и приему наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации преступного дохода.В ведомстве отметили, что за 2023 год оборот поступивших средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей. Сами фигуранты дела заработали на этом 3,7 миллиарда рублей.В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк уточнила, что злоумышленники выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет.Сотрудники правоохранительных органов провели 148 обысков в 14 российских регионах. В Москву доставляют 96 подозреваемых, с ними проводят необходимые следственные действия.

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https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

https://ria.ru/20240910/fbr-1971811460.html

москва

россия

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Деньги и Cybertruck, найденные при обыске создателей криптовалютной биржи Cryptex При обысках у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex нашли много денег и Cybertruck. Видео опубликовал СК. 2024-10-02T15:42 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, светлана петренко