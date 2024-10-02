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Экипаж с Чернышенко на борту, севший в Минводах, действовал профессионально
Экипаж с Чернышенко на борту, севший в Минводах, действовал профессионально - РИА Новости, 02.10.2024
Экипаж с Чернышенко на борту, севший в Минводах, действовал профессионально
Экипаж борта с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, севшего в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:18
2024-10-02T00:18
2024-10-02T00:28
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МИНВОДЫ, 2 окт - РИА Новости. Экипаж борта с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, севшего в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально, заявил министр спорта Михаил Дегтярев."Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах", - сказал журналистам Дегтярев.Ранее самолет российской делегации во главе с Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск. В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных водах.Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.
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россия, иран, дмитрий чернышенко, михаил дегтярев, катар
Россия, Иран, Дмитрий Чернышенко, Михаил Дегтярев, Катар
Экипаж с Чернышенко на борту, севший в Минводах, действовал профессионально
Дегтярев: Экипаж, севший в Минводах, действовал профессионально