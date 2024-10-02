https://ria.ru/20241002/debaty-1976028591.html

Эксперт оценил итоги дебатов кандидатов в вице-президенты в США

Эксперт оценил итоги дебатов кандидатов в вице-президенты в США - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт оценил итоги дебатов кандидатов в вице-президенты в США

Выступления кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца на дебатах были настолько равны, что вряд ли сильно повлияют на предпочтения избирателей РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:43

2024-10-02T19:43

2024-10-02T19:43

в мире

сша

китай

украина

тим уолц

тейлор свифт (певица)

камала харрис

университет южной калифорнии

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Выступления кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца на дебатах были настолько равны, что вряд ли сильно повлияют на предпочтения избирателей в ноябре, заявил РИА Новости преподаватель в Анненбергской школе коммуникаций и журналистики при Университете Южной Калифорнии Томас Голлиган. Республиканец Вэнс и демократ Уолц встретились во вторник вечером в первых и единственных дебатах номинантов на пост вице-президента кампании 2024 года. "Эти дебаты были настолько близкими, что я не ожидаю, что они сильно изменят динамику гонки", - сказал Голлиган. Эксперт отметил, что Вэнс пытался улучшить свой публичный имидж, смягчив свою риторику во время дебатов по сравнению с предвыборной кампанией. "К сожалению, он (Вэнс - ред.) дал неверное представление о своей позиции по правам на аборты и уклонился от ответа на вопрос, будет ли он признавать результаты (проигранных - ред.) выборов, как это сделал (бывший вице-президент США Майк - ред.) Пенс… Уолц плохо ответил на вопрос о том, где он был во время событий на площади Тяньаньмэнь, но я не уверен, что этот вопрос имеет для кого-то значение. Вэнс был гладким и ловким, но не очень честным", - сказал Голлиган. Отвечая на вопрос о темах, которые следовало бы поднять во время дебатов, Голлиган сказал, что ему бы понравился вопрос о том, насколько далеко кандидаты в вице-президенты готовы зайти, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией. Вэнс известен тем, что критикует многомиллиардную военную помощь Украине и призывает к переговорам с Россией. Также он призывал администрацию Байдена сосредоточиться на том, чтобы превзойти Китай. Во внутренней политике он поддерживает запрет абортов и ужесточение миграционного законодательства. По сравнению с Вэнсом, Уолц - либерал, которого поп-звезда Тейлор Свифт похвалила за то, что он "десятилетиями отстаивал права ЛГБТ* и право женщины на собственное тело". В августе комитет по надзору палаты представителей конгресса США сообщил, что Уолц в 1993 году возглавил оплаченную правительством Китая поездку американских школьников в эту страну. Позднее Уолц основал компанию, которая занималась организацией подобных туров, и продолжал часто посещать Китай, одновременно занимая должность стипендиата в одном из китайских университетов, утверждает комитет. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.*Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956028820.html

https://ria.ru/20240621/tramp-1954523843.html

https://ria.ru/20241002/ssha-1975882877.html

сша

китай

украина

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в мире, сша, китай, украина, тим уолц, тейлор свифт (певица), камала харрис, университет южной калифорнии, выборы президента сша — 2024