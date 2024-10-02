https://ria.ru/20241002/debaty-1976028591.html
Эксперт оценил итоги дебатов кандидатов в вице-президенты в США
Эксперт оценил итоги дебатов кандидатов в вице-президенты в США - РИА Новости, 02.10.2024
Эксперт оценил итоги дебатов кандидатов в вице-президенты в США
Выступления кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца на дебатах были настолько равны, что вряд ли сильно повлияют на предпочтения избирателей РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:43
2024-10-02T19:43
2024-10-02T19:43
в мире
сша
китай
украина
тим уолц
тейлор свифт (певица)
камала харрис
университет южной калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975881648_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f16ba03c955d1a283eace6ddefa1e5c6.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Выступления кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца на дебатах были настолько равны, что вряд ли сильно повлияют на предпочтения избирателей в ноябре, заявил РИА Новости преподаватель в Анненбергской школе коммуникаций и журналистики при Университете Южной Калифорнии Томас Голлиган. Республиканец Вэнс и демократ Уолц встретились во вторник вечером в первых и единственных дебатах номинантов на пост вице-президента кампании 2024 года. "Эти дебаты были настолько близкими, что я не ожидаю, что они сильно изменят динамику гонки", - сказал Голлиган. Эксперт отметил, что Вэнс пытался улучшить свой публичный имидж, смягчив свою риторику во время дебатов по сравнению с предвыборной кампанией. "К сожалению, он (Вэнс - ред.) дал неверное представление о своей позиции по правам на аборты и уклонился от ответа на вопрос, будет ли он признавать результаты (проигранных - ред.) выборов, как это сделал (бывший вице-президент США Майк - ред.) Пенс… Уолц плохо ответил на вопрос о том, где он был во время событий на площади Тяньаньмэнь, но я не уверен, что этот вопрос имеет для кого-то значение. Вэнс был гладким и ловким, но не очень честным", - сказал Голлиган. Отвечая на вопрос о темах, которые следовало бы поднять во время дебатов, Голлиган сказал, что ему бы понравился вопрос о том, насколько далеко кандидаты в вице-президенты готовы зайти, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией. Вэнс известен тем, что критикует многомиллиардную военную помощь Украине и призывает к переговорам с Россией. Также он призывал администрацию Байдена сосредоточиться на том, чтобы превзойти Китай. Во внутренней политике он поддерживает запрет абортов и ужесточение миграционного законодательства. По сравнению с Вэнсом, Уолц - либерал, которого поп-звезда Тейлор Свифт похвалила за то, что он "десятилетиями отстаивал права ЛГБТ* и право женщины на собственное тело". В августе комитет по надзору палаты представителей конгресса США сообщил, что Уолц в 1993 году возглавил оплаченную правительством Китая поездку американских школьников в эту страну. Позднее Уолц основал компанию, которая занималась организацией подобных туров, и продолжал часто посещать Китай, одновременно занимая должность стипендиата в одном из китайских университетов, утверждает комитет. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.*Признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956028820.html
https://ria.ru/20240621/tramp-1954523843.html
https://ria.ru/20241002/ssha-1975882877.html
сша
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975881648_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_2001e743364c10ccad10985e6c9f635e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, украина, тим уолц, тейлор свифт (певица), камала харрис, университет южной калифорнии, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Китай, Украина, Тим Уолц, Тейлор Свифт (певица), Камала Харрис, Университет Южной Калифорнии, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил итоги дебатов кандидатов в вице-президенты в США
Эксперт Голлиган: дебаты Вэнса и Уолца не повлияют на предпочтения избирателей
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Выступления кандидатов в вице-президенты США Джей-Ди Вэнса и Тима Уолца на дебатах были настолько равны, что вряд ли сильно повлияют на предпочтения избирателей в ноябре, заявил РИА Новости преподаватель в Анненбергской школе коммуникаций и журналистики при Университете Южной Калифорнии Томас Голлиган.
Республиканец Вэнс и демократ Уолц встретились во вторник вечером в первых и единственных дебатах номинантов на пост вице-президента кампании 2024 года.
"Эти дебаты были настолько близкими, что я не ожидаю, что они сильно изменят динамику гонки", - сказал Голлиган.
Эксперт отметил, что Вэнс пытался улучшить свой публичный имидж, смягчив свою риторику во время дебатов по сравнению с предвыборной кампанией.
"К сожалению, он (Вэнс - ред.) дал неверное представление о своей позиции по правам на аборты и уклонился от ответа на вопрос, будет ли он признавать результаты (проигранных - ред.) выборов, как это сделал (бывший вице-президент США Майк - ред.) Пенс… Уолц плохо ответил на вопрос о том, где он был во время событий на площади Тяньаньмэнь, но я не уверен, что этот вопрос имеет для кого-то значение. Вэнс был гладким и ловким, но не очень честным", - сказал Голлиган.
Отвечая на вопрос о темах, которые следовало бы поднять во время дебатов, Голлиган сказал, что ему бы понравился вопрос о том, насколько далеко кандидаты в вице-президенты готовы зайти, чтобы поддержать Украину
в конфликте с Россией
.
Вэнс известен тем, что критикует многомиллиардную военную помощь Украине и призывает к переговорам с Россией. Также он призывал администрацию Байдена сосредоточиться на том, чтобы превзойти Китай
. Во внутренней политике он поддерживает запрет абортов и ужесточение миграционного законодательства.
По сравнению с Вэнсом, Уолц - либерал, которого поп-звезда Тейлор Свифт
похвалила за то, что он "десятилетиями отстаивал права ЛГБТ* и право женщины на собственное тело". В августе комитет по надзору палаты представителей конгресса США сообщил, что Уолц в 1993 году возглавил оплаченную правительством Китая поездку американских школьников в эту страну. Позднее Уолц основал компанию, которая занималась организацией подобных туров, и продолжал часто посещать Китай, одновременно занимая должность стипендиата в одном из китайских университетов, утверждает комитет.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп
.
*Признано в России экстремистским движением и запрещено.