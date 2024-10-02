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Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости, 02.10.2024
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06:47 02.10.2024 (обновлено: 09:50 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/debaty-1975860527.html
Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США
Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости, 02.10.2024
Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США
Дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса закончились без вопроса модераторов про конфликт на Украине. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:47
2024-10-02T09:50
в мире
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тим уолц
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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса закончились без вопроса модераторов про конфликт на Украине. Камала Харрис и Дональд Трамп в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Кандидат от республиканцев, к примеру, пообещал устроить переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для разрешения конфликта, а Харрис, говоря об украинском конфликте, заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч". На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые проходили на телеканале CBS, модераторы так и не задали вопрос Уолцу и Вэнсу об украинском кризисе. Ведущие спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана против Израиля, интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оба кандидата также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента Владимира Путина.
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в мире, украина, сша, владимир путин, тим уолц, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Тим Уолц, Джеймс Дэвид Вэнс, Выборы президента США — 2024
Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США

Модераторы не спросили Уолца и Вэнса о конфликте на Украине

© AP Photo / Matt RourkeКандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса закончились без вопроса модераторов про конфликт на Украине.
Камала Харрис и Дональд Трамп в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Кандидат от республиканцев, к примеру, пообещал устроить переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для разрешения конфликта, а Харрис, говоря об украинском конфликте, заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч".
На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые проходили на телеканале CBS, модераторы так и не задали вопрос Уолцу и Вэнсу об украинском кризисе. Ведущие спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана против Израиля, интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оба кандидата также не упомянули Киев в своих выступлениях.
Кандидаты при этом упоминали российского президента Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинТим УолцДжеймс Дэвид ВэнсВыборы президента США — 2024
 
 
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