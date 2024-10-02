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Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США
Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости, 02.10.2024
Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США
Дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса закончились без вопроса модераторов про конфликт на Украине. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:47
2024-10-02T06:47
2024-10-02T09:50
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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса закончились без вопроса модераторов про конфликт на Украине. Камала Харрис и Дональд Трамп в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Кандидат от республиканцев, к примеру, пообещал устроить переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для разрешения конфликта, а Харрис, говоря об украинском конфликте, заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч". На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые проходили на телеканале CBS, модераторы так и не задали вопрос Уолцу и Вэнсу об украинском кризисе. Ведущие спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана против Израиля, интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оба кандидата также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента Владимира Путина.
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в мире, украина, сша, владимир путин, тим уолц, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Тим Уолц, Джеймс Дэвид Вэнс, Выборы президента США — 2024
Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США
Модераторы не спросили Уолца и Вэнса о конфликте на Украине