https://ria.ru/20241002/debaty-1975860527.html

Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США

Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости, 02.10.2024

Украине не нашлось места на дебатах кандидатов в вице-президенты США

Дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса закончились без вопроса модераторов про конфликт на Украине. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:47

2024-10-02T06:47

2024-10-02T09:50

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тим уолц

джеймс дэвид вэнс

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Дебаты кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца и Джей-Ди Вэнса закончились без вопроса модераторов про конфликт на Украине. Камала Харрис и Дональд Трамп в ходе дебатов в прошлом месяце активно обсуждали украинский кризис, а модераторы задали соответствующий вопрос. Кандидат от республиканцев, к примеру, пообещал устроить переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского для разрешения конфликта, а Харрис, говоря об украинском конфликте, заявила, что Путин "съел бы Трампа на ланч". На дебатах кандидатов в вице-президенты, которые проходили на телеканале CBS, модераторы так и не задали вопрос Уолцу и Вэнсу об украинском кризисе. Ведущие спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана против Израиля, интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оба кандидата также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента Владимира Путина.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, тим уолц, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024