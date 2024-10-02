https://ria.ru/20241002/debaty-1975854404.html

Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия

Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия - РИА Новости, 02.10.2024

Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия

Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов пожали друг другу руки, следует из трансляции. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:23

2024-10-02T04:23

2024-10-02T10:07

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НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов пожали друг другу руки, следует из трансляции. С рукопожатия также начинались и дебаты кандидатов на высший пост в стране – Камалы Харрис и Дональда Трампа, тогда первой руку протянула Харрис. Телеканал CBS, транслирующий дебаты кандидатов в вице-президенты, не показал, кто первый протянул руку сопернику. Согласно утвержденным сторонами правилам, дебаты будут проходить без живой аудитории, участникам не разрешается приносить какие-либо заготовленные материалы, а вопросы модераторов заранее с участниками и их представителями не обсуждались. По итогам прошедшей на прошлой неделе жеребьевки, Вэнс будет закрывать дебаты - он предпочел выступать с двухминутным итоговым заявлением вторым. Сами выборы пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975850371.html

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в мире, сша, тим уолц, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024