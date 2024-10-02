Рейтинг@Mail.ru
Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 02.10.2024 (обновлено: 10:07 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/debaty-1975854404.html
Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия
Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия - РИА Новости, 02.10.2024
Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия
Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов пожали друг другу руки, следует из трансляции. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:23
2024-10-02T10:07
в мире
сша
тим уолц
джеймс дэвид вэнс
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975886229_0:0:1827:1029_1920x0_80_0_0_50bc94f5410201937d1496c4f26a0eec.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов пожали друг другу руки, следует из трансляции. С рукопожатия также начинались и дебаты кандидатов на высший пост в стране – Камалы Харрис и Дональда Трампа, тогда первой руку протянула Харрис. Телеканал CBS, транслирующий дебаты кандидатов в вице-президенты, не показал, кто первый протянул руку сопернику. Согласно утвержденным сторонами правилам, дебаты будут проходить без живой аудитории, участникам не разрешается приносить какие-либо заготовленные материалы, а вопросы модераторов заранее с участниками и их представителями не обсуждались. По итогам прошедшей на прошлой неделе жеребьевки, Вэнс будет закрывать дебаты - он предпочел выступать с двухминутным итоговым заявлением вторым. Сами выборы пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975850371.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975886229_203:0:1827:1218_1920x0_80_0_0_bddfea227e73e74e03d1361128d12376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тим уолц, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Тим Уолц, Джеймс Дэвид Вэнс, Выборы президента США — 2024
Дебаты кандидатов в вице-президенты США начались с рукопожатия

Уолц и Вэнс пожали руки перед дебатами

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 2 окт – РИА Новости. Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц и Джей-Ди Вэнс перед началом дебатов пожали друг другу руки, следует из трансляции.
С рукопожатия также начинались и дебаты кандидатов на высший пост в стране – Камалы Харрис и Дональда Трампа, тогда первой руку протянула Харрис. Телеканал CBS, транслирующий дебаты кандидатов в вице-президенты, не показал, кто первый протянул руку сопернику.
Согласно утвержденным сторонами правилам, дебаты будут проходить без живой аудитории, участникам не разрешается приносить какие-либо заготовленные материалы, а вопросы модераторов заранее с участниками и их представителями не обсуждались. По итогам прошедшей на прошлой неделе жеребьевки, Вэнс будет закрывать дебаты - он предпочел выступать с двухминутным итоговым заявлением вторым. Сами выборы пройдут 5 ноября.
Кандидаты в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Эксперт назвала главные темы предстоящих дебатов в США
03:00
 
В миреСШАТим УолцДжеймс Дэвид ВэнсВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала