https://ria.ru/20241002/daniya-1975940244.html
В Дании задержали трех человек в связи со взрывами у посольства Израиля
В Дании задержали трех человек в связи со взрывами у посольства Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
В Дании задержали трех человек в связи со взрывами у посольства Израиля
Три человека задержаны в связи со взрывами, произошедшими у посольства Израиля в Копенгагене в среду, сообщает полиция Копенгагена. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:03
2024-10-02T14:03
2024-10-02T14:29
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Три человека задержаны в связи со взрывами, произошедшими у посольства Израиля в Копенгагене в среду, сообщает полиция Копенгагена.Полиция сообщила в соцсети X в среду утром, что два взрыва произошли неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене, на месте ведется расследование. Полиция заявила, что информация о пострадавших не поступала. Как сообщил телеканал TV2, полиция Дании усиливает меры безопасности в районе посольства Израиля, где ранее произошли два взрыва. Ведомство заявило, что еще рано делать выводы о возможной связи между взрывами и посольством Израиля."В связи с ночными взрывами рядом с израильским посольством в (пригороде Копенгагена - ред.) Хеллерупе мы задержали трех человек. Двое были задержаны в поезде на Главном вокзале. Кроме того, ранее этим же днем мы задержали мужчину еще в одном месте в Копенгагене", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети X.
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в мире, израиль, копенгаген
В мире, Израиль, Копенгаген
В Дании задержали трех человек в связи со взрывами у посольства Израиля
Полиция задержала трех человек в связи со взрывами у посольства Израиля в Дании
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Три человека задержаны в связи со взрывами, произошедшими у посольства Израиля в Копенгагене в среду, сообщает
полиция Копенгагена.
Полиция сообщила в соцсети X в среду утром, что два взрыва произошли неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене, на месте ведется расследование. Полиция заявила, что информация о пострадавших не поступала. Как сообщил телеканал TV2, полиция Дании усиливает меры безопасности в районе посольства Израиля, где ранее произошли два взрыва. Ведомство заявило, что еще рано делать выводы о возможной связи между взрывами и посольством Израиля.
"В связи с ночными взрывами рядом с израильским посольством в (пригороде Копенгагена - ред.) Хеллерупе мы задержали трех человек. Двое были задержаны в поезде на Главном вокзале. Кроме того, ранее этим же днем мы задержали мужчину еще в одном месте в Копенгагене", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети X.