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При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали - РИА Новости, 02.10.2024
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10:51 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/daniya-1975894482.html
При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали
При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали - РИА Новости, 02.10.2024
При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали
Посольство Израиля в Дании сообщило, что сотрудники не пострадали в результате двух взрывов, произошедших рядом со зданием диппредставительства. Посольство... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:51
2024-10-02T10:51
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посольство Израиля в Дании сообщило, что сотрудники не пострадали в результате двух взрывов, произошедших рядом со зданием диппредставительства. Посольство опубликовала сообщение в соцсети X. "Посольство было закрыто, сотрудники посольства не пострадали, здание посольства не повреждено", - говорится в сообщении.Ранее датская телерадиовещательная компания DR сообщила, что два взрыва раздались ночью рядом с посольством Израиля в Копенгагене, полиция ведет расследование на месте происшествия.
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в мире, израиль, дания, копенгаген, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Дания, Копенгаген, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали

Посольство Израиля в Дании сообщило, что сотрудники не пострадали при взрывах

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посольство Израиля в Дании сообщило, что сотрудники не пострадали в результате двух взрывов, произошедших рядом со зданием диппредставительства. Посольство опубликовала сообщение в соцсети X.
"Посольство было закрыто, сотрудники посольства не пострадали, здание посольства не повреждено", - говорится в сообщении.
Ранее датская телерадиовещательная компания DR сообщила, что два взрыва раздались ночью рядом с посольством Израиля в Копенгагене, полиция ведет расследование на месте происшествия.
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В миреИзраильДанияКопенгагенОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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