https://ria.ru/20241002/daniya-1975894482.html

При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали

При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали - РИА Новости, 02.10.2024

При взрывах возле посольства Израиля в Дании сотрудники не пострадали

Посольство Израиля в Дании сообщило, что сотрудники не пострадали в результате двух взрывов, произошедших рядом со зданием диппредставительства. Посольство... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:51

2024-10-02T10:51

2024-10-02T10:51

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посольство Израиля в Дании сообщило, что сотрудники не пострадали в результате двух взрывов, произошедших рядом со зданием диппредставительства. Посольство опубликовала сообщение в соцсети X. "Посольство было закрыто, сотрудники посольства не пострадали, здание посольства не повреждено", - говорится в сообщении.Ранее датская телерадиовещательная компания DR сообщила, что два взрыва раздались ночью рядом с посольством Израиля в Копенгагене, полиция ведет расследование на месте происшествия.

https://ria.ru/20241002/terakt-1975893962.html

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в мире, израиль, дания, копенгаген, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024