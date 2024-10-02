https://ria.ru/20241002/daniya-1975865975.html
Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы
Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы - РИА Новости, 02.10.2024
Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы
Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене, на месте происшествия полиция ведет расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:07
2024-10-02T08:07
2024-10-02T10:54
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости/Прайм. Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене, на месте происшествия полиция ведет расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции."Полиция Дании в среду заявила, что расследует два взрыва вблизи посольства Израиля в Копенгагене", - говорится в сообщении агентства.Полиция заявила, что информация о пострадавших не поступала.
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В мире, Израиль, Копенгаген, Дания
Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы
Рейтер: два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене