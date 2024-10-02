https://ria.ru/20241002/daniya-1975865975.html

Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы

Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы - РИА Новости, 02.10.2024

Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы

Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене, на месте происшествия полиция ведет расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:07

2024-10-02T08:07

2024-10-02T10:54

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости/Прайм. Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене, на месте происшествия полиция ведет расследование, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции."Полиция Дании в среду заявила, что расследует два взрыва вблизи посольства Израиля в Копенгагене", - говорится в сообщении агентства.Полиция заявила, что информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20241002/livan-1975866534.html

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