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Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске

Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске - РИА Новости, 02.10.2024

Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске

Зять генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы погиб в среду при израильском авиаударе по Дамаску, утверждает телеканал Sky News... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:42

2024-10-02T22:42

2024-10-02T22:58

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Зять генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы погиб в среду при израильском авиаударе по Дамаску, утверждает телеканал Sky News Arabia.Израильская боевая авиация нанесла в среду удар по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске, три человека погибли и трое получили ранения, сообщило ранее минобороны Сирии."Хасан Джаафар Кусейр, зять Хасана Насруллы, скончался в результате израильского авиаудара по району Меззе в Дамаске", - говорится в сообщении телеканала.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/oon-1975712329.html

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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024