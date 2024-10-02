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Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске - РИА Новости, 02.10.2024
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22:42 02.10.2024 (обновлено: 22:58 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/damask-1976049822.html
Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске
Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске - РИА Новости, 02.10.2024
Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске
Зять генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы погиб в среду при израильском авиаударе по Дамаску, утверждает телеканал Sky News... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:42
2024-10-02T22:58
в мире
израиль
дамаск (город)
сирия
хасан насрулла
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Зять генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы погиб в среду при израильском авиаударе по Дамаску, утверждает телеканал Sky News Arabia.Израильская боевая авиация нанесла в среду удар по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске, три человека погибли и трое получили ранения, сообщило ранее минобороны Сирии."Хасан Джаафар Кусейр, зять Хасана Насруллы, скончался в результате израильского авиаудара по району Меззе в Дамаске", - говорится в сообщении телеканала.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/oon-1975712329.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских ударов в Дамаске

Зять генсека "Хезболлы" погиб в результате израильских авиаударов в Дамаске

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Зять генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы погиб в среду при израильском авиаударе по Дамаску, утверждает телеканал Sky News Arabia.
Израильская боевая авиация нанесла в среду удар по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске, три человека погибли и трое получили ранения, сообщило ранее минобороны Сирии.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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"Хасан Джаафар Кусейр, зять Хасана Насруллы, скончался в результате израильского авиаудара по району Меззе в Дамаске", - говорится в сообщении телеканала.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильДамаск (город)СирияХасан НасруллаХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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