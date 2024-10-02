https://ria.ru/20241002/damask-1976015988.html
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека
ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Сирии. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:29
2024-10-02T18:29
2024-10-02T19:16
в мире
дамаск (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976016100_0:159:1000:722_1920x0_80_0_0_d8bb9b1b5bbc84ea5ac5f3b1ccae6bc2.jpg
БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Сирии."В 17:25 по местному времени (совпадает с мск) израильский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных Голанских высот по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В результате атаки погибли три мирных жителя, пострадали еще трое", — говорится в пресс-релизе.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла", включая генсека Хасана Насруллу.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html
https://ria.ru/20241002/oon-1975929878.html
дамаск (город)
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976016100_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_f571c0dc95b79b0452649164bf3934dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Сирия
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека
При израильском ударе по центральному району Дамаска погибли три человека