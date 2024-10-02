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Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека

Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека

ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Сирии. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:29

2024-10-02T18:29

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БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Сирии."В 17:25 по местному времени (совпадает с мск) израильский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных Голанских высот по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В результате атаки погибли три мирных жителя, пострадали еще трое", — говорится в пресс-релизе.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла", включая генсека Хасана Насруллу.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html

https://ria.ru/20241002/oon-1975929878.html

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в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сирия