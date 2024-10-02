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Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека - РИА Новости, 02.10.2024
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18:29 02.10.2024 (обновлено: 19:16 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/damask-1976015988.html
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека
ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Сирии. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:29
2024-10-02T19:16
в мире
дамаск (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
сирия
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БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Сирии."В 17:25 по местному времени (совпадает с мск) израильский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных Голанских высот по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В результате атаки погибли три мирных жителя, пострадали еще трое", — говорится в пресс-релизе.Израиль сейчас участвует сразу в нескольких боевых столкновениях. Так, в ночь на 2 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию в Ливане. Кроме того, продолжается операция в секторе Газа.Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла", включая генсека Хасана Насруллу.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html
https://ria.ru/20241002/oon-1975929878.html
дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Сирия
Израиль нанес удар по Дамаску, погибли три человека

При израильском ударе по центральному району Дамаска погибли три человека

© Фото : соцсетиМесто удара в Дамаске
Место удара в Дамаске - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : соцсети
Место удара в Дамаске
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БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, есть погибшие и раненые, сообщило Минобороны Сирии.
"В 17:25 по местному времени (совпадает с мск) израильский противник нанес авиаудар со стороны оккупированных Голанских высот по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В результате атаки погибли три мирных жителя, пострадали еще трое", — говорится в пресс-релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Накануне миссия Ирана при ООН призвала Совбез организации вмешаться и остановить "агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну".
На минувшей неделе ЦАХАЛ несколькими точечными авиаударами по Бейруту ликвидировала высокопоставленных командиров ливанского движения "Хезболла", включая генсека Хасана Насруллу.
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В миреДамаск (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильСирия
 
 
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