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В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека

В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека - РИА Новости, 02.10.2024

В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека

Два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по жилому дому в столице Сирии Дамаске, предположительно нанесенного Израилем, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:59

2024-10-02T17:59

2024-10-02T18:05

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

дамаск (город)

сирия

израиль

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по жилому дому в столице Сирии Дамаске, предположительно нанесенного Израилем, сообщает радиостанция Sham FM."По предварительным данным, два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по трехэтажному жилому дому в районе западных вилл Меззе в Дамаске", - говорится в сообщении.Как уточняет радиостанция, предположительно, речь идет об израильском ударе по дому.

https://ria.ru/20241001/siriya-1975636194.html

дамаск (город)

сирия

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дамаск (город), сирия, израиль