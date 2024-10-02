https://ria.ru/20241002/damask-1976011789.html
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека - РИА Новости, 02.10.2024
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека
Два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по жилому дому в столице Сирии Дамаске, предположительно нанесенного Израилем, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:59
2024-10-02T17:59
2024-10-02T18:05
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по жилому дому в столице Сирии Дамаске, предположительно нанесенного Израилем, сообщает радиостанция Sham FM."По предварительным данным, два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по трехэтажному жилому дому в районе западных вилл Меззе в Дамаске", - говорится в сообщении.Как уточняет радиостанция, предположительно, речь идет об израильском ударе по дому.
https://ria.ru/20241001/siriya-1975636194.html
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дамаск (город), сирия, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дамаск (город), Сирия, Израиль
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека
В Дамаске из-за предположительно израильского удара по дому погибли два человека