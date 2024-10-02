Рейтинг@Mail.ru
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 02.10.2024 (обновлено: 18:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/damask-1976011789.html
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека - РИА Новости, 02.10.2024
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека
Два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по жилому дому в столице Сирии Дамаске, предположительно нанесенного Израилем, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:59
2024-10-02T18:05
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
дамаск (город)
сирия
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по жилому дому в столице Сирии Дамаске, предположительно нанесенного Израилем, сообщает радиостанция Sham FM."По предварительным данным, два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по трехэтажному жилому дому в районе западных вилл Меззе в Дамаске", - говорится в сообщении.Как уточняет радиостанция, предположительно, речь идет об израильском ударе по дому.
https://ria.ru/20241001/siriya-1975636194.html
дамаск (город)
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_179:0:1518:1004_1920x0_80_0_0_6297e79f01a200fa7cff815c4bb4057c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дамаск (город), сирия, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дамаск (город), Сирия, Израиль
В Дамаске из-за предположительно израильского удара погибли два человека

В Дамаске из-за предположительно израильского удара по дому погибли два человека

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по жилому дому в столице Сирии Дамаске, предположительно нанесенного Израилем, сообщает радиостанция Sham FM.
"По предварительным данным, два человека погибли, несколько пострадали в результате удара по трехэтажному жилому дому в районе западных вилл Меззе в Дамаске", - говорится в сообщении.
Как уточняет радиостанция, предположительно, речь идет об израильском ударе по дому.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Сирийская журналистка погибла во время атаки на Дамаск
1 октября, 03:41
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Дамаск (город)СирияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала