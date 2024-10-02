У фигурантов дела Cryptex нашли деньги, машины Tesla и вертолет
У фигурантов дела Cryptex в ходе обысков нашли деньги, машины Tesla и вертолет
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. У фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex в ходе обысков нашли большое количество денег, а в гаражах – машины Tesla и вертолет, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале СК РФ.
Показано, как силовики врываются, предположительно, в квартиры фигурантов. В одном из жилищ найдена россыпь пачек денег и счетчик банкнот. Кроме того, на кадрах автомобили Tesla, Mercedes-Benz и электропикап Tesla Cybertruck - вероятно, из гаража фигурантов. Стоимость последнего, согласно данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 22,5 до 45 миллионов рублей. Также показан синий вертолет в ангаре.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в Москве возбуждено дело на создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Дело расследуется сразу статьям "организация преступного сообщества и участие в нем", "неправомерный доступ к компьютерной информации", "неправомерный оборот средств платежей", "незаконная банковская деятельность".
По данным СК, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество. Они разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, "предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации". Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Кроме того, основными клиентами данных сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот денег составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов - 3,7 миллиарда рублей
В рамках дела силовики провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах РФ. В Москву доставляются 96 фигурантов.
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