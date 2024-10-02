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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2024
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11:38 02.10.2024 (обновлено: 11:41 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/covid-1975907483.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2024
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Ситуация с коронавирусом пронозируемая, сейчас наступает некоторое снижение заболеваемости, дальнейший ее подъем будет связан уже с гриппом, заявила глава... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:38
2024-10-02T11:41
здоровье - общество
общество
москва
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом пронозируемая, сейчас наступает некоторое снижение заболеваемости, дальнейший ее подъем будет связан уже с гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это прогнозируемая ситуация... Сейчас наступает некоторое снижение. Мы видим это по Москве. Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной гриппа, поэтому нужно привиться именно от гриппа", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что сейчас фиксируется высокий уровень заболеваемости риновирусами, но это связано с сезоном.
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здоровье - общество, общество, москва, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Общество, Москва, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19

Попова: заболеваемость коронавирусом снижается, ожидается подъем по гриппу

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом пронозируемая, сейчас наступает некоторое снижение заболеваемости, дальнейший ее подъем будет связан уже с гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это прогнозируемая ситуация... Сейчас наступает некоторое снижение. Мы видим это по Москве. Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной гриппа, поэтому нужно привиться именно от гриппа", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что сейчас фиксируется высокий уровень заболеваемости риновирусами, но это связано с сезоном.
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Здоровье - ОбществоОбществоМоскваАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение коронавируса
 
 
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