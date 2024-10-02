https://ria.ru/20241002/covid-1975907483.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2024
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Ситуация с коронавирусом пронозируемая, сейчас наступает некоторое снижение заболеваемости, дальнейший ее подъем будет связан уже с гриппом, заявила глава... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:38
2024-10-02T11:38
2024-10-02T11:41
здоровье - общество
общество
москва
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом пронозируемая, сейчас наступает некоторое снижение заболеваемости, дальнейший ее подъем будет связан уже с гриппом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это прогнозируемая ситуация... Сейчас наступает некоторое снижение. Мы видим это по Москве. Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной гриппа, поэтому нужно привиться именно от гриппа", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что сейчас фиксируется высокий уровень заболеваемости риновирусами, но это связано с сезоном.
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здоровье - общество, общество, москва, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Общество, Москва, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Попова: заболеваемость коронавирусом снижается, ожидается подъем по гриппу