Чернышенко встретился с участником программы "Время Героев"
Чернышенко обсудил с участником программы "Время героев" итоги его стажировки
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и участник программы "Время героев", Герой России Степан Белов во время встречи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и участник программы "Время героев", Герой России Степан Белов во время встречи
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в качестве наставника встретился с участником программы "Время Героев" Степаном Беловым и обсудил итоги его стажировки, сообщили в аппарате зампреда правительства.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в качестве наставника встретился с участником программы "Время Героев" Степаном Беловым – Героем России, уроженцем Республики Башкортостан, выпускником Казанского танкового училища", - говорится в сообщении.
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Встреча состоялась по итогам первого модуля программы, на ней стороны обсудили итоги стажировки, впечатления и дальнейшие планы. Уточняется, что Белов прошел стажировку на базе "Роспатриотцентра" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи).
"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить им условия для успешной реализации и построения карьеры. Степан Белов – настоящий герой, пример мужества и патриотизма. Уверен, что молодой человек сможет применить свои навыки и опыт на благо страны", – отметил Чернышенко.
Участник программы рассказал, что в ходе стажировки он научился вести проектную деятельность, повысил уровень организаторских и коммуникативных навыков, погрузился в патриотическую работу.
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Кроме того, Белов принимал активное участие в тематических мероприятиях. Например, выступил на открытии Молодежного историко-культурного центра "Истоки", запущенного по поручению президента России в Севастополе, а также провел встречу с 200 активистами Движения Первых, участниками патриотических молодежных организаций и движений на заезде "Голос поколения" в рамках проведения одноименного форума.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина.
Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.
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